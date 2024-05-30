Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": хронологія 827 дня війни

Кремль продовжує вести війну в Україні та обстрілює мирне населення. Проте ЗСУ дає відсіч окупантам, а світ підтримує Україну військовою допомогою.

Яка ситуація на фронті, що відбувається у тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також На Хмельниччині лунали вибухи, під ударом ракет і "Шахедів" знову був Старокостянтинів