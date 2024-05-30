Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами": хронологія 827 дня війни
Кремль продовжує вести війну в Україні та обстрілює мирне населення. Проте ЗСУ дає відсіч окупантам, а світ підтримує Україну військовою допомогою.
Яка ситуація на фронті, що відбувається у тилу та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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У тимчасово окупованій Керчі пролунала "бавовна". Вибухи чули орієнтовно о 1 годині ночі. Вороги заявили про роботу ППО, проте нібито "збиті" ракети пошкодили два пороми – автомобільний і залізничний. Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов розповів, що у селищі Мала Данилівка Харківської області через російський ракетний обстріл цієї ночі знищена історична пам'ятка. За його словами, місце, "де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване". Росія знову атакувала Старокостянтинів Хмельницької області. Вибухи почули неподалік населеного пункту. Вороги запустили по регіону ракети та "Шахеди". Російські загарбники підняли в небо 4 бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Російські літаки можуть переносити ракети Х-101, Х-555 та Х-55 та атакувати ними Україну.
Вибухи в Криму
Росія знищила історичну пам'ятку на Харківщині
Росія атакувала Старокостянтинів
Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС
У тимчасово окупованій Керчі пролунала "бавовна". Вибухи чули орієнтовно о 1 годині ночі. Вороги заявили про роботу ППО, проте нібито "збиті" ракети пошкодили два пороми – автомобільний і залізничний.
Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов розповів, що у селищі Мала Данилівка Харківської області через російський ракетний обстріл цієї ночі знищена історична пам'ятка.
За його словами, місце, "де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване".
Росія знову атакувала Старокостянтинів Хмельницької області. Вибухи почули неподалік населеного пункту. Вороги запустили по регіону ракети та "Шахеди".
Російські загарбники підняли в небо 4 бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Російські літаки можуть переносити ракети Х-101, Х-555 та Х-55 та атакувати ними Україну.