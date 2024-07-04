Ворог атакував Київ, дрони били по Росії: хронологія 862 дня війни

4 липня 2024, 06:25
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Кремль не виводить війська з України та продовжує атакувати мирні міста. Проте ЗСУ стримують навалу ворога та збивають ворожі цілі над містами.

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06:27, 04 липня

Дрони атакували Росію

Безпілотники атакували Каліновський та Трубчевський райони Брянської області. Ворожа влада заявила, що поранених немає. 

У Тамбовській області вороги запевнили, що збили два БпЛА.

05:20, 04 липня

У Київській області вдруге за ніч вибухи

У Київській ОВА заявили, що Росія запустила свої дрони з території Курської області Росії, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.

Завдяки нашим силам ППО, жоден дрон до Києва не долетів – всі знищили на підступах до столиці. 

04:24, 04 липня

Росія запустила дрони типу "Шахед"

Росія запустила по Україні безпілотники типу "Шахед". 

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що в області, на підступах до Києва працює ППО. 

02:42, 04 липня

Що сказав Зеленський про саміт НАТО

Володимир Зеленський заявив, що Україна на саміті Альянсу у Вашингтоні хоче бачити щось схоже на запрошення до НАТО на майбутньому. 

Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в лідерстві Сполучених Штатів,
– наголосив він.

00:49, 04 липня

США нададуть Україні перехоплювачі до Patriot і NASAMS

США закуплять велику кількість перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS на суму 2,2 мільярда доларів.

Кошти надійдуть з фондів Ініціативи з надання допомоги в галузі безпеки України (USAI).

00:12, 04 липня

В США стався вибух на підприємстві, де виробляють "Джавеліни"

У США на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems у Камдені, штат Арканзас, де виробляють "Джавеліни",  стався вибух.

Там двоє людей поранені, а ще одна зникла безвісти.

Автор: Діана Квасневська