Ворог атакував Київ, дрони били по Росії: хронологія 862 дня війни

Кремль не виводить війська з України та продовжує атакувати мирні міста. Проте ЗСУ стримують навалу ворога та збивають ворожі цілі над містами.

Яка ситуація в Україні на фронті, в тилу, в дипломатії – читайте на сайті 24 Каналу.

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