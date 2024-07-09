Дрони атакували нафтобази, підстанції та завод в Росії: хронологія 867 дня війни
Окупанти продовжують воювати в Україні, зазнаючи втрат в особовому складі та техніці, проте продовжують війну. Українські військові стримують навалу окупантів.
Яку допомогу надають нам партнери, що відбувається на фронті та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Ракетна атака, удар по "Охматдиту", Зеленський у Польщі: хронологія 866 дня війни
Дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області. У районі нафтобази спалахнула пожежа. Вибухи пролунали в Курську. Згодом була загроза удару дронами у Воронезькій області та фіксували безпілотники у Ростовській області. Згодом у Ростові горіла підстанція та ліс поруч із Генеральським. Губернатор заявив, що на електропідстанції сталося загоряння двох трансформаторів. У Бєлгороді лунають вибухи. Пропагандисти заявили, що атакований завод "Енергомаш". Деякі російські журналісти повідомили, що нібито вибухи в Бєлгороді чули в районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь. У частині Шебекіно немає світла та води. Росія у Кривому Розі вдарила по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі. Там 10 загиблих та 45 поранених.
Дрони атакували нафтобазу у Волгоградській області
Вибухи в Курську, Воронежі та Ростові
Вибухи в Бєлгороді
У Кривому Розі атакували підприємство "Метінвест"
Дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області. У районі нафтобази спалахнула пожежа.
Вибухи пролунали в Курську. Згодом була загроза удару дронами у Воронезькій області та фіксували безпілотники у Ростовській області.
Згодом у Ростові горіла підстанція та ліс поруч із Генеральським. Губернатор заявив, що на електропідстанції сталося загоряння двох трансформаторів.
У Бєлгороді лунають вибухи. Пропагандисти заявили, що атакований завод "Енергомаш". Деякі російські журналісти повідомили, що нібито вибухи в Бєлгороді чули в районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь.
У частині Шебекіно немає світла та води.
Росія у Кривому Розі вдарила по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі. Там 10 загиблих та 45 поранених.