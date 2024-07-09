Дрони атакували нафтобази, підстанції та завод в Росії: хронологія 867 дня війни

Окупанти продовжують воювати в Україні, зазнаючи втрат в особовому складі та техніці, проте продовжують війну. Українські військові стримують навалу окупантів.

Яку допомогу надають нам партнери, що відбувається на фронті та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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