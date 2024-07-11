На Москву летіли дрони, ворог атакував "Шахедами": хронологія 689 дня війни

Росія продовжує спроби атакувати мирні українські міста, а також не полишає спроб просунутися вглиб наших територій. Проте Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи окупантам чималих втрат.

Вже третій рік ЗСУ дають відсіч Росії в повномасштабному вторгненні, яке триває 869-й день. Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – повідомляє 24 Канал.

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