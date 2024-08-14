Нічна атака ударними безпілотниками по Україні: хронологія 903 дня війни

Триває 903 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЗСУ не дають рухатися ворожим військам вперед, відбивають атаки та навіть просуваються вглиб території Росії.

Про головні події України, ситуацію на фронті станом на 14 серпня, перемоги на міжнародній арені, втрати Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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