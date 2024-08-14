Нічна атака ударними безпілотниками по Україні: хронологія 903 дня війни

14 серпня 2024, 06:59
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Автор: Софія Рожик

Триває 903 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЗСУ не дають рухатися ворожим військам вперед, відбивають атаки та навіть просуваються вглиб території Росії.

Про головні події України, ситуацію на фронті станом на 14 серпня, перемоги на міжнародній арені, втрати Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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07:02, 14 серпня

Байден вперше прокоментував операцію України в Курській області

Президент США вперше прокоментував події в Курській області. За його словами, це створює справжню дилему для Путіна.

Я регулярно спілкувався зі своєю командою, можливо, кожні 4 – 5 годин протягом останніх 6 – 8 днів (щоб бути в курсі подій). І це (операція України в Курській області – 24 Канал) створює справжню дилему для Путіна,
– сказав Джо Байден.

06:54, 14 серпня

Україна пережила чергову ніч під атакою БпЛа

У ніч на 14 серпня Росія запустила декілька груп ударних безпілотників.

Вони заходили з півночі Сумської області та рухалися у західному напрямку.

По областях, зокрема, на Київщині працювала ППО.

Відбій пролунав о 5:00.