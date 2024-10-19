Ворог атакував ракетами та дронами, 95 захисників повернули додому: хронологія 969 дня війни
Росія продовжує тиснути на українських військових на фронті, щоб захопити наші території. Тільки протягом минулої доби відбулось 202 бойових зіткнень.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, як нас підтримують партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські військові поцілили у Херсонській області: Через російську агресію 9 людей вороги поранили. Вночі Росія вдарила з важкої артилерії агресор обстріляв Марганець. Люди не постраждали. Ворог запустив крилаті ракети Х-59/69 з двох російських винищувачів Су-57. Вибухи лунали на Миколаївщині та у районі Черкас. Внаслідок атаки росіян безпілотниками по Києву є пошкодження у: Росія атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, внаслідок атаки ворога в Дарницькому районі столиці постраждала жінка. Її доправили до лікарні та роблять операцію. Аналітики ISW повідомили, що окупанти ведуть бої малої інтенсивності та готуються до наступу на острови у дельті Дніпра. Влада міста повідомила, що внаслідок ракетної атаки ворог пошкодив триповерхівку та понад 10 приватних будинків. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Володимир Зеленський повідомили, що додому з російського полону повернулись 95 захисників. Це був 58 обмін військовополоненими під час повномасштабного вторгнення. Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора, ч
Наслідки атаки на Херсонщині
Росія атакувала Нікопольщину
Вибухи на Миколаївщині та біля Черкас
Київ атакували "Шахеди": які наслідки
Що кажуть про ситуацію на фронті в ISW
Наслідки атаки по Одесі
З російського полону повернули додому ще 95 українців
– заявили в штабі.
Російські військові поцілили у Херсонській області:
Через російську агресію 9 людей вороги поранили.
Вночі Росія вдарила з важкої артилерії агресор обстріляв Марганець. Люди не постраждали.
Ворог запустив крилаті ракети Х-59/69 з двох російських винищувачів Су-57.
Вибухи лунали на Миколаївщині та у районі Черкас.
Внаслідок атаки росіян безпілотниками по Києву є пошкодження у:
Росія атакувала Київ дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, внаслідок атаки ворога в Дарницькому районі столиці постраждала жінка. Її доправили до лікарні та роблять операцію.
Аналітики ISW повідомили, що окупанти ведуть бої малої інтенсивності та готуються до наступу на острови у дельті Дніпра.
Влада міста повідомила, що внаслідок ракетної атаки ворог пошкодив триповерхівку та понад 10 приватних будинків.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Володимир Зеленський повідомили, що додому з російського полону повернулись 95 захисників. Це був 58 обмін військовополоненими під час повномасштабного вторгнення.
Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув'язнення за захист власної землі від агресора,
ч