Ворог атакував ракетами та дронами, 95 захисників повернули додому: хронологія 969 дня війни

Росія продовжує тиснути на українських військових на фронті, щоб захопити наші території. Тільки протягом минулої доби відбулось 202 бойових зіткнень.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, як нас підтримують партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

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