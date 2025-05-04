4 травня, 02:03
Росіянам вдалося просунутися на кількох напрямках: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Українські сили продовжують утримувати позиції на російській території в Курській області, а у Бєлгородській області діяльність ЗСУ триває без повідомлень про зіткнення.
- Російські війська здійснювали наступальні операції на кількох напрямках, включаючи Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Торецький, Покровський, Новопавлівський, Курахівський, та на півдні Запорізької області, але без значних успіхів.
- На півдні, в Херсонському напрямку, бойових зіткнень не було зафіксовано, попри обмежені наступальні операції на заході Запорізької області.
Російські війська продовжують активні спроби наступу на більшості напрямків фронту. На кількох їм вдалося дещо просунутися.
За минулу добу жодний населений пункт не переходив під контроль ворога, хоча успіхи він мав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
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Які зміни відбулися на фронті
- У Курській області тривали обмежені бої, українські сили продовжують тримати позиції на російській території.
- У Бєлгородській області жодна зі сторін не повідомляла про якісь зіткнення, за словами Зеленського, діяльність ЗСУ у Бєлгородській області продовжується.
- На півночі Сумської області російські сили спробували просунутися, але безрезультатно. Бої тривали поблизу Біловодів, Водолагів та Локні.
- На Харківському напрямку росіяни атакували поблизу Вовчанська.
- 3 травня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися, окупанти атакували поблизу Кам'янки.
- Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової, а саме поблизу Макіївки. Окупанти провели наступальні операції поблизу Загризового, Колісниківки, Нової Кругляківки, Сергіївки, Копанок та поблизу Греківки.
- На Лиманському напрямку росіяни також просунулися на північ від Торського. Наступальні операції вороги проводили поблизу Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів, Нового, Зеленої Долини, Мирного та Торського.
- Просування росіяни здобули й на Сіверському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Григорівки, атакували поблизу Григорівки та Білогорівки.
- Поблизу Часового Яру росіяни наступали поблизу самого Часового Яру, в напрямку Новомаркового та Майського, Білої Гори. Просунутися їм не вдалося.
- На Торецькому напрямку росіяни активно наступали, але не досягли успіхів. Російські війська продовжували наступальні операції поблизу самого Торецька, Кримського, Дружби, Сухої Балки, Старої Миколаївки, Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки та в напрямку Нової Полтавки.
- На Покровському напрямку просування росіяни також здобути не змогли. Російські війська продовжили наступ поблизу Миролюбівки, Новоторецького, Лисівки, Новоукраїнки, Чунишиного, Шевченка, Даченського, Котлиного та Удачного.
Карти бойових дій від ISW
- Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки, а саме на схід від Котлярівки. Російські війська проводили наступальні операції поблизу Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Котлярівки, Троїцького та Преображенки, Богданівки.
- На жаль, є просування ворога і на Курахівському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися в південно-східному Багатирі. Бої тривали поблизу Костянтинополя, Одрадного, Олексіївки, Андріївки, Багатира, Розлива.
- Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки – поблизу Федорівки. Окупанти провели наступальні операції поблизу Привільного, Бурлацького, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля, Великої Новосілки, поблизу Рівнополя та у напрямку Новополя.
- На півдні російські війська провели обмежені наступальні операції на схід від Гуляйполя поблизу Високого. Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 3 травня, але не просунулися.
- На Херсонському напрямку бойових зіткнень не було.