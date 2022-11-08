Сватове буде дуже скоро, ЗСУ вже "підкралися", – військовий Карась про ситуацію на Луганщині

Збройні Сили України поступово тиснуть на російських окупантів поблизу Сватового. Звідти можна очікувати позитивних новин через деякий час.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. За його словами, окупанти не змогли зробити щось у відповідь на чудові дії від Збройних Сил України.

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Судячи з усього, українські військові вже підкралися до Сватового з кількох боків. Окупантам там зараз дуже складно.

Я так розумію, що Сватове відрізане і з півночі, і з півдня. Святковий день там вже близько. Але наскільки він розтягнеться у часі – невідомо. Сватове пов'язане з Кремінною, а там і Лисичанськ. Воно все може обсипатися в окупантів. Сватове тут, як перша вишенька на тортику. Чекаємо,

– зазначив Карась.

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Як розповів Карась, нещодавно українські військові знищили величезну кількість морських піхотинців зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. Такі заяви ширилися мережею російських телеграм-каналів.

Наразі відомо про близько 300 загиблих та поранених. Крім того, на цих місцях була ще одна бригада окупантів та так званий "спецназ" донецьких бойовиків. Про їхні втрати окупанти нічого не говорять.

Всю ніч за цим копався. Знайшов тих, кому можна довіряти. Там десь 75% учасників штурму з морської піхоти загинули, а ще були й інші підрозділи. Якщо загинули десь 75%, то штурмували десь 400 – 500 людей. Сумарно їх було десь 900 – 1000. Це – полк. Бригада лишилася зі штабом, водовозками та політруком. А штурмовиків немає,

– розповів Карась.

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Нагадаємо, 6 листопада окупанти з 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту почали розповідати, що в них за кілька днів вибуло вже 300 людей. Там були як "двохсоті", так і "трьохсоті" та зниклі безвісти.

Через такі втрати окупанти почали скаржитися своєму губернатору. Вони роздратовані на своїх командирів, які кинули їх як "гарматне м'ясо". Нібито один з генералів отримав бонуси, а інший став "героєм Росії". Більше про цю цікаву ситуацію дивіться за посиланням.