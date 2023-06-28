Потужні удари та просування ЗСУ, провали окупантів: карта бойових дій на 28 червня

Уже 490 добу повномасштабної війни українські воїни боронять рідну землю від російського агресора. Окупанти не полишають спроб наступати на Сході, щоправда, успіху не мають.

Окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

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Що відбувається на фронті

У Генштабі розповіли, що упродовж доби на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Нанапрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На– агресор з мінометів та артилерії обстріляв понад 20 населених пунктів, зокрема, Заріччя і Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині. Нанапрямку з артилерії та мінометів ударив по понад 20 населених пунктах, зокрема, Масютівкі, Кислівкі, Котлярівкі та Берестовому Харківської області. На– противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка і Спірне на Донеччині. Нанапрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, успіху не мав. Від артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Никифорівка, Васюківка, Роздолівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області. На– окупанти завдали авіаційних ударів в районі Авдіївки. Також з артилерії обстріляли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області. Наворог проводив наступальні дії в районах Мар'їнки та Побєди успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Красногорівки. Водночас росіяни з артилерії обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема, Мар'їнку, Іллінку та Побєду Донецької області.

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На– агресор здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдав авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Окрім того, обстріляв понад 15 населених пунктів: Катеринівку, Єлизаветівку, Богоявленку, Благодатне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області.

Окрім того, окупанти з артилерії обстріляли понад 50 населених пунктів. Зокрема, Новодарівку, Ольгівське, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Малу Токмачку, Преображенку, Оріхів та Павлівку Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золоту Балку, Дудчани, Качкарівку, Веселе, Антонівку, Херсон, Білозерку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Ситуація на фронті: дивіться карту

До речі, у Горностаївці Херсонської області окупанти забирають житло місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене маркують абсурдними табличками "власність Російської Федерації".

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Українські воїни потужно б'ють агресора

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За минулу добу наша авіація завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також українські військові знищили 6 розвідувальних безпілотників.

Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 пункт управління, 2 ЗРК "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.