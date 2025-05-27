Офіцер НГУ розповів, кого саме росіяни найчастіше кидають на штурм

Окупанти не зменшують темпів свого наступу, вони пробують просуватися на різних ділянках. Обіцяного затишшя не було ні на Великдень, ні на День перемоги, хоча Росія його анонсувала.

Єдине, що могло відрізнятися у певні дні – це готовність ворога зазнавати тих втрат, які він зазнає. Як пояснив 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, все залежало від того, скільки окупантів Росія могла "покласти" за одну посадку.

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Кого Росія посилає на штурми

Росіяни кидають на штурми танки, бойові машини, але у більшості випадків всі штурмові групи противника розбивають. Чим більше окупантів йде в одній групі, тим відповідно більші втрати. Всі підрозділи працюють задля знищення ворога.

Для Росії люди є не більше, ніж "одноразовими солдатами", яких швидко знаходять по всій країні. Їх посилають будь-куди, часто вони так натрапляють на позиції Сил оборони, їх використовують "в сліпу",

– розповів Володимир Назаренко.

У Росії також є доволі підготовлені, фахові підрозділи, зазвичай, це найманці або в'язні, яких забрали з тюрем. Вони свідомо розуміють на що йдуть та йдуть з певною мотивацією.

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Загалом країна-агресорка ніколи не цінувала своїх людей та ставилася до них як до рабів. На жаль, свої великі запаси в ресурсах Росія завжди використовувала не для добра.

Зауважимо, Володимир Зеленський заявив, що є свідчення, що Росія готується до нового наступу. Це є підтвердженням того, що у Кремлі не хочуть миру. Президент України закликав Захід тиснути на Путіна, бо його дії стають дедалі більш агресивними.