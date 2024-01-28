Україна виграла б війну швидше, якби била по Росії західною зброєю, – Неїжпапа

Україна виграла б війну набагато швидше, якби мала дозвіл вести вогонь із британської та іншої західної зброї по цілях у глибині Росії.

Про це заявив командувач ВМС. Віцеадмірал Олексій Неїжпапа переконаний, що хід усієї повномасштабної війни був би зовсім інший, якби нашим військам дозволили без обмежень використовувати західні боєприпаси із самого початку.

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Війна пішла б зовсім інакше

Чим швидше Збройні Сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника, тим швидше ми переможемо,

– підкреслив Неїжпапа.

Віцеадмірал наголосив, що ми повинні мати можливості, аби переконатися, що Росія назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, зокрема на морі.

Командувач ВМС переконаний: якби в нашої держави були більші можливості в питанні зброї, то війна йшла б інакше.

Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна використовувати глибше на території ворога, звісно, ​​ворог поводився б по-іншому, зокрема і на полі бою,

– додав віцеадмірал.

Окрім того, командувач ВМС наголосив, що агресор, знаючи бойові можливості ЗСУ, відповідно реагує на дії українських захисників.

"Путін поводиться, як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по-справжньому відчути біль, звичайно, він все це припинить", − зазначив Неїжпапа.

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