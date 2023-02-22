Весняна кампанія може відповісти, які зараз хвилина матчу та рахунок, – Костенко

Весняна кампанія у війні Росії проти України буде надзвичайно важливою. Вона продемонструє, чи дійсно бойові дії наближаються до переломного моменту.

Про це 24 Каналу розповів український військовий, полковник СБУ, народний депутат України Роман Костенко. За його словами, не варто забувати і про можливості окупантів. Вони досі мають змогу поновлювати власний ресурс.

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Росіяни можуть підняти ще багато танків

Як наголосив Костенко, за офіційними даними, з початку повномасштабної війни українські військові знищили близько 3 тисяч ворожих танків. Деякі з них можуть бути повністю знищені, деякі – пошкоджені. Окупанти часто беруть пошкоджену техніку та везуть на відновлення.

За відкритими даними, окупанти можуть поступово відновити від 15 до 20 тисяч танків (підняти зі складів тощо – 24 Канал). Навіть якщо це буде 5-6 тисяч, то це – велика кількість, яка дасть їм можливість щонайменше не відступати,

– зауважив Костенко.

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Варто пам'ятати, що росіяни готові довго терпіти, взагалі нічого не їсти, аби зберегти обличчя своєму "царю". Їх годуватимуть пропагандою, тому вони тихенько собі сидітимуть. Не варто розраховувати, що після загибелі ще 200 тисяч хтось в Росії прокинеться.

Вони підтримують так звану "СВО". Тому розслаблятися рано. Треба зібрати всі сили. Гуртувати союзників і готуватися до весняної кампанії. Вона дасть можливості отримати відповіді на питання, який зараз рахунок і яка хвилина,

– зазначив Костенко.

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