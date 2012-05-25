Масована атака по Україні, вибухи в низці областей: хронологія 1187 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1187 день. Країна-агресорка не полишає спроб захопити українські території та здійснювати терор цивільного населення нашої країни. Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 25 травня, повідомляє 24 Канал.
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В ОВА повідомили, що сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини. Також є 10 постраждалих. В ОВА повідомили, що о 02:56 у місті Тернопіль (промзона) внаслідок влучання (попередньо крилатої ракети "Калібр") частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням. Вибухи чули в Одесі та Харкові. Росіяни знову жаліються на вибухи. Під удар нібито потрапили декілька міст – у тому числі Москва та Єлець. Вибухи пролунали у Миколаєві, також у Конотопі на Сумщині. Делегація країни-агресорки декілька разів упродовж зустрічі заявляла: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що до 2030 року Росія може здійснити напад на країни НАТО. Кремль не готовий до довгострокового миру, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.
Росіяни атакували Хмельницьку область
За попередньою інформацією, на жаль, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.
Мер Конотопа розповів про обстріл міста
У Київській області є загиблі й багато постраждалих після нічної масованої атаки ворога
Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі.
У Тернополі "Калібр" влучив у промислове підприємство
Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила.
Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.
Росія під атакою БпЛА
Росіяни казали, що безумовне припинення вогню неприйнятне, – Кислиця про переговори в Стамбулі
Росія може напасти на НАТО
В ОВА повідомили, що сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.
На жаль, унаслідок ворожої атаки на Київщині цієї ночі загинуло три людини.
Також є 10 постраждалих.
В ОВА повідомили, що о 02:56 у місті Тернопіль (промзона) внаслідок влучання (попередньо крилатої ракети "Калібр") частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням.
Вибухи чули в Одесі та Харкові.
Росіяни знову жаліються на вибухи. Під удар нібито потрапили декілька міст – у тому числі Москва та Єлець.
Вибухи пролунали у Миколаєві, також у Конотопі на Сумщині.
Делегація країни-агресорки декілька разів упродовж зустрічі заявляла: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне".
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що до 2030 року Росія може здійснити напад на країни НАТО. Кремль не готовий до довгострокового миру, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.