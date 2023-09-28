Миру в окупації немає: Столтенберг пояснив, чому Україна не може припинити боротьбу

Генсек НАТО, який прибув 28 вересня до Києва, прокоментував перебіг війни. Він зазначив, що є два шляхи до миру: або складання зброї Росією, або запекла боротьба України.

Якщо Україна складе зброю, то миру не буде. Про це заявив Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом Зеленським, передає 24 Канал.

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Формулі Зеленського немає альтернативи

За словами генсека Альянсу, у Києва немає іншого виходу, окрім боротьби. Якщо українці складуть зброю – це не принесе їм мир. Вони опиняться під несправедливою і жорстокою окупацією ворога.

Що сильнішою стає Україна, то ближче ми підходимо до завершення російської агресії. Росія може скласти зброю та закінчити цю війну сьогодні. Україна не має такої можливості,

– наголосив Столтенберг.

Генсек зазначив, що Україні потрібен справедливий та стійкий мир, тому він цілком підтримує його формулу, запропоновану Зеленським.

Окремо генсек нагадав, що НАТО підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно для того, аби покласти край російській агресії.

Заяви Столтенберга під час візиту до Києва: що відомо