Прем'єрка Данії сказала, яку "червону лінію" перетнув Путін на початку війни, – Bloomberg

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники України повинні дозволити використовувати надану ними зброю для ударів усередині Росії. Глава данського уряду зазначила, що Владімір Путін уже перетнув усі можливі "червоні лінії" для цього.

Це сталося, коли російський диктатор вирішив почати повномасштабну війну проти України. Про це Метте Фредеріксен заявила в інтерв'ю журналістам Bloomberg.

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Що сказала Фредеріксен про допомогу Україні

Метте Фредеріксен, говорячи про допомогу Україні у війні, зазначила, що варто перестати вести дискусії стосовно "червоних ліній" для Владіміра Путіна. Прем'єрка Данії зазначила, що подібні обговорення дали росіянам "занадто хорошу карту в їхні руки".

До цього, ключові західні країни, включно з США, відмовляли Україні у праві використовувати ракети західного виробництва для ураження цілей у глибині території Росії, побоюючись ескалації війни, що триває.

Також союзники України в Європі та США раз у раз вагалися щодо надсилання обладнання – наприклад, танків і певних ракет, щоб зрештою піддатися багатьом проханням України.

"Були постійні дискусії на тему: "Чи дозволено нам давати це?". Було б дуже добре припинити затримки, які є. І я вважаю, що обмеження на використання зброї потрібно зняти", – заявила Фредеріксен.

Глава данського уряду заперечила будь-які припущення, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами, для ударів на великі відстані в Росії нібито означатиме ескалацію, яка втягне союзників Києва в бійку.

Найважливіша червона лінія вже пройдена. І це було тоді, коли росіяни зайшли в Україну. Тому я не прийму цю відмовку, і ніколи не дозволю нікому з Росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні,

– сказала вона.

Як Данія продовжить допомагати Україні

Фредеріксен наголосила, що Данія почала направляти свої кошти безпосередньо на оборонну промисловість України, щоб допомогти розширити збройний потенціал країни. Прем'єрка Данії сказала, що цей підхід виявився більш ефективним, і вона хоче допомогти зібрати більше коштів.

"Якщо відверто, вони (українці – 24 Канал) просто швидші. Це, мабуть, найбільше вираження того факту, що ми все ще перебуваємо в мирному розумінні з погляду промисловості, бюрократії, правил, тендерів та інших каменів спотикання, які ми встановили для себе в Європі. В українців цього немає", – пояснила вона.

Лідерка Данії наголосила, що будь-який шлях до миру має передбачати згоду обох сторін, твердо заявивши, що Росії не дозволять анексувати жодну частину України.

Вона також висловила скептицизм щодо потенційних переваг поточних переговорів для президента Путіна, підкресливши його попередні дії в різних регіонах, а також кібератаки й дезінформаційні зусилля, спрямовані на Європу.

Фредеріксен також підкреслила широку участь Росії у глобальних конфліктах, відзначивши її дії не лише в Україні, але й на Західних Балканах, Близькому Сході, в Африці та Сахельському регіоні. Глава уряду Данії наголосила, що країна-агресорка намагається дестабілізувати весь світ.