У Міноборони показали відео роботи української РСЗВ "Буревій": вражаючі кадри
Джерело:Міноборони України
Українська військова промисловість нарощує своє вробництво. Відтак, українські конструктори розробили нову РСЗВ, яка невдовзі буде нищити окупантів.
Новітня українська система залпового вогню покликана замінити радянську систему "Ураган". У ЗСУ прогнозують, що російських загарбників невдовзі накриє "Буревій".
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Основні характеристики
У Міноборони розповіли, що "Буревій" має такі особливості:
- Сучасна цифрова система управління вогнем;
- Удвічі швидше виконує бойові завдання, ніж його попередник;
- РСЗВ вдало працює по тилах окупантів.
Ба більше, українська розробка оснащена шасі від чеської компанії Tatra, потужним двигуном, броньованою кабіною, а також має 4 "лапи", замість 2.
Українські воїни запевняють, що цієї зими "Буревій" до окупантів навідуватиметься частіше, точніше і прямо у ціль.
Робота української РСЗВ "Буревій": дивіться відео
Які українські новинки з'явились на озброєнні ЗСУ
- Укроборонпром запустив виробництво боєприпасів калібру 152 міліметри. Українські захисники вже отримали частину снарядів.
- Снаряди калібром 152 міліметри призначені для артилерійських систем. В Укроборонпромі наголосили, що боєприпаси вже не перший місяць виготовляють за технологією НАТО. Снаряди допоможуть зменшити залежність нашої артилерії від постачань з-за кордону.
- Крім того, в Укроборонпромі розробляють новий український ударний безпілотник. Менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест сподівається, що до Нового року безпілотник покажуть, але це не 100%.