У Міноборони показали відео роботи української РСЗВ "Буревій": вражаючі кадри

Українська військова промисловість нарощує своє вробництво. Відтак, українські конструктори розробили нову РСЗВ, яка невдовзі буде нищити окупантів.

Новітня українська система залпового вогню покликана замінити радянську систему "Ураган". У ЗСУ прогнозують, що російських загарбників невдовзі накриє "Буревій".

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Основні характеристики

У Міноборони розповіли, що "Буревій" має такі особливості:

Сучасна цифрова система управління вогнем;

Удвічі швидше виконує бойові завдання, ніж його попередник;

РСЗВ вдало працює по тилах окупантів.

Ба більше, українська розробка оснащена шасі від чеської компанії Tatra, потужним двигуном, броньованою кабіною, а також має 4 "лапи", замість 2.

Українські воїни запевняють, що цієї зими "Буревій" до окупантів навідуватиметься частіше, точніше і прямо у ціль.

Робота української РСЗВ "Буревій": дивіться відео

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