У Міноборони показали відео роботи української РСЗВ "Буревій": вражаючі кадри

4 грудня 2022, 16:51
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Джерело:

Міноборони України

Українська військова промисловість нарощує своє вробництво. Відтак, українські конструктори розробили нову РСЗВ, яка невдовзі буде нищити окупантів.

Новітня українська система залпового вогню покликана замінити радянську систему "Ураган". У ЗСУ прогнозують, що російських загарбників невдовзі накриє "Буревій".

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Основні характеристики

У Міноборони розповіли, що "Буревій" має такі особливості:

  •  Сучасна цифрова система управління вогнем;
  •  Удвічі швидше виконує бойові завдання, ніж його попередник;
  •  РСЗВ вдало працює по тилах окупантів.

Ба більше, українська розробка оснащена шасі від чеської компанії Tatra, потужним двигуном, броньованою кабіною, а також має 4 "лапи", замість 2.

Українські воїни запевняють, що цієї зими "Буревій" до окупантів навідуватиметься частіше, точніше і прямо у ціль.

Робота української РСЗВ "Буревій": дивіться відео

Які українські новинки з'явились на озброєнні ЗСУ

  • Укроборонпром запустив виробництво боєприпасів калібру 152 міліметри. Українські захисники вже отримали частину снарядів.
  • Снаряди калібром 152 міліметри призначені для артилерійських систем. В Укроборонпромі наголосили, що боєприпаси вже не перший місяць виготовляють за технологією НАТО. Снаряди допоможуть зменшити залежність нашої артилерії від постачань з-за кордону.
  • Крім того, в Укроборонпромі розробляють новий український ударний безпілотник. Менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест сподівається, що до Нового року безпілотник покажуть, але це не 100%.

Автор: Анна Романюк