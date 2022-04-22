Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що російсько-українська війна затягнеться. Глава британського уряду припускає, що Росія може бомбардувати українські міста до кінця 2023 року.

Джонсон впевнений, що Росія не підкорить українців

Борис Джонсон відповів на запитання журналістів про те, що розвідка країн Заходу допускає, що Росія бомбардуватиме українські міста до кінця 2023 року.

До речі Говорити з Путіним – це як торгуватися з крокодилом, що тримає твою ногу в щелепах, – Джонсон

Глава уряду Великої Британії сказав, що це є "реалістична ймовірність". Джонсон зазначив, що Путін допустив катастрофічну помилку, через що в російського диктатора складна політична позиція.

Водночас, за словами британського прем'єра, Росія має велику армію.

Насправді єдиний варіант, який він (Путін – 24 канал) зараз має, – це продовжувати використовувати свій огидний, жорстокий підхід, керований артилерією, намагаючись розгромити українців,

– заявив Джонсон.

Попри це, Джонсон переконаний, що Росія не зможе підкорити дух українців.

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