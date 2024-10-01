Війна може продовжитися на довгі роки, – Подоляк сказав, за яких умов це станеться

Росія 1 жовтня жорстоко обстріляла Херсонську та Запорізьку області, частини яких окупанти незаконно приєднали до свого складу. Ворог завжди стверджував, що захищає тутешніх мешканців, але насправді безжально вбиває їх.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що росіяни окупували українські території із намірами вбивати та знищувати населення. За його словами, однозначно, не мовиться про жодне звільнення чи розбудову захоплених областей.

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Росія прийшла руйнувати

Михайло Подоляк підкреслив, що Росія веде класичну імперіалістичну війну. Окупанти зайшли в Україну, щоб знищувати наші території, змінювати етнічний склад населення та здійснювати масові вбивства.

Території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та півострів Крим юридично і фактично є українськими,

– сказав радник голови ОП України.

Він зауважив, що Росія, здійснюючи обстріли 1 жовтня по частково окупованих областях України, показує, що вона вважає їх ворожими.

Якщо росіяни залишаться на цих територіях, то ми матимемо продовження війни на довгі роки. Все тому, що країна-агресорка може існувати лише у стані війни. Основним опонентом для неї завжди буде Україна,

– висловився Подоляк.

Як припинити війну

Радник голови ОП пояснив, що не варто будувати ілюзії щодо намірів Росії чи можливості домовитись з нею. Єдиний спосіб припинити війну – "поставити справедливу крапку зараз".

Мовиться про примус Росії, зокрема, щоб країна-агресорка зрозуміла, що з Україною воювати буде надто дорого і не вдасться ніколи перемогти.

Для цього необхідний військовий, економічний та дипломатичний примуси,

– додав Подоляк.