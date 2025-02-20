Війна може закінчитися за рік, – Трамп знову говорив про Україну та атакував Зеленського

Під час свого виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у врегулювання російсько-українського конфлікту за рік, інакше війна стане лише сильнішою. Також він вкотре наголосив, що Володимир Зеленський ігнорує проведення виборів.

Трамп додав, що війну в Україні "в принципі неможливо виграти", а Україна через дії влади стала роздроблена. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Дональд Трамп про Україну і Зеленського

Президент США вкотре підтвердив своє прагнення завершити війну в Україні якнайшвидше і припустив, що для цього може знадобитися рік.

У своїй промові Трамп розповів, що Зеленський "вчинив жахливо", відмовляючись від проведення виборів та зірвавши угоду щодо передачі рідкісноземельних металів.

Президент США вважає українського лідера "скромно успішним коміком", який переконав Сполучені Штати витратити на свою державу 350 мільярдів доларів і та "грав Джо Байдена "як скрипку".

Разом з цим очільник США заявив, що співпраця з Владіміром Путіним щодо ядерного роззброєння до пандемії коронавірусу була "дуже успішною".