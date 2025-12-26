У МЗС Росії кажуть, що кінець війни проти України – близько
- Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про "наближення до рішення" для завершення війни, але звинуватив Україну в "небажанні домовлятися".
- Рябков стверджує, що мирний план України "радикально відрізняється" від обговорюваного Росією та США, і звинуватив ЄС та Україну у "зриві домовленості".
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Україна, США і Росія "дійсно наблизилися" до рішення для завершення війни. Водночас російський посадовець звинуватив Україну в "небажанні домовлятися".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сергія Рябкова, які цитує російське пропагандистське агентство "РІА Новини".
Що сказав Рябков про наближення до "закінчення війни" в Україні?
Сергій Рябков заявив, що він вважає, що 25 грудня 2025 року "залишиться у всіх нас у пам'яті як рубіж, коли ми дійсно наблизилися до рішення" про закінчення війни в Україні.
Але від нашої роботи, від політичної волі тієї сторони (України – 24 Канал) залежить, чи зможемо ми зробити останній ривок і вийти на домовленість,
– сказав заступник голови МЗС Росії.
Він також заявив, що мирний план України з 20 пунктів "радикально відрізняється" від того, що обговорювали Росія та США.
Водночас російський посадовець цинічно звинуватив Україну та Європейський Союз у тому, що вони "не хочуть домовлятися" і "подвоїли зусилля", щоб зірвати домовленість.
"Київ та ті його спонсори, зокрема у Євросоюзі, які не націлені на домовленість, подвоїли зусилля для того, щоб її торпедувати (домовленість про закінчення війни – 24 Канал)", – зазначив Рябков.
До речі, політолог Вадим Денисенко припустив в етері 24 Каналу, що Володимира Путіна можуть змусити до переговорів страх та зняття санкцій. За словами експерта, навесні 2026 року ситуація може змінитися через запланований візит Трампа до Китаю у квітні, що потенційно може вплинути на готовність Путіна до переговорів.
Що ще казали у Росії стосовно переговорів і мирного плану?
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 26 грудня повідомив про нові контакти між Росією та США щодо мирної угоди після зустрічі у Маямі. За словами прихвосня російського диктатора, контакт між представниками Росії та США відбувся за дорученням Володимира Путіна.
Днем раніше Пєсков заявив, що Кремль отримав мирний план від США. Документ передав посланець Кирило Дмитрієв після зустрічі в Маямі, і зараз російська сторона аналізує його.
Володимир Зеленський, своєю чергою, висловив сумніви щодо готовності Росії погодитися на 20-пунктний мирний план, розроблений Україною та США. Президент України підкреслив, що Росія постійно шукає причини для відмови, і планує обговорити це з президентом США.