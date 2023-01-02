Нині війна вже не схожа на таку, яку Росія може виграти, – російський журналіст

Росія не полишає надій захопити Україну, проте ЗСУ мужньо виганяють ворога з нашої землі. І тепер очевидно, що Кремль не має жодних шансів виграти цю війну, проте для українців попереду ще багато випробувань.

Путін не знав правди про Україну

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він наголосив, що у Путіна була неправдива інформація, бо за роки правління він зібрав навколо себе найбільш некомпетентних людей.

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За його словами, це специфіка будь-якої диктатури – якщо ви набираєте людей за лояльністю, а не за професіоналізмом, то ви оточуєте себе ідіотами, які приносять лише ті новини, які ви хочете чути.

Подивіться на оточення Путіна – міністр оборони Шойгу ніколи не служив у армії, головнокомандувач армії Золотов не може складати слова у речення тощо. Всі, хто є навколо Путіна, – це люди, які потрапили в його оточення через знайомства. Це зворотний відбір, і розвідка Росії теж не працює,

– пояснив Накі.

Опозиціонер наголосив, що досі російська розвідка – це найслабше місце в армії, вони нічого не можуть:

вони не можуть навіть побачити безпілотники, що летить на територію аеродрому всередині Росії,

вони не можуть побачити, що Володимир Зеленський приїхав в найгарячішу точку – Бахмут,

а перед початком цього вторгнення Росії розвідка заявляла, що "все буде легко і добре".

Журналіст зауважив, що на початку вторгнення лише дві країни чітко заявляли, що буде наступ – США та Великобританія, вони опублікували карти того, звідки і як піде Росія, а спецслужби назвали конкретні дати, через що Росії довелося їх перенести.

"Через те, що вони перенесли наступ на тиждень, були проблеми зі снарядами, з пальним для техніки тощо. Але дві країни про це знали і всіх попереджали. Всі інші – боялися і сподівалися, що цього не станеться", – додав Накі.

Він наголосив, що на початку війни Україні не постачалося практично нічого з озброєння. Крім того, деякі країни очікували, що Київ можуть захопити за 3 дні.

На його думку, українське керівництво в лютому постало в досить проблематичній ситуації – з одного боку вони знали, що проти України готують військову кампанію, але досі невідомо, наскільки було поінформоване керівництво.

Але ми бачимо найважливішу річ – великі можливості для самостійних дій у військового керівництва країни. Ми бачимо, що через необхідні заходи з боку окремих генералів були, наприклад, передислоковані українські літаки на інші аеродроми, через що перший удар Росії не вдався,

– зізнався Накі.

Журналіст додав, що деякі речі, які були зроблені, виявилися ключові для цієї війни, і на це було дано карт-бланш українським військовим.

"І ключова відмінність що в російській системі Владімір Путін сам якісь речі по карті переставляє, і через це ми бачимо ефективність російської армії, яка вбиває, знищує міста, але професіонали воювали б зовсім інакше та ефективніше", – вважає опозиціонер.

Він зазначив, що в результаті – через всю підготовку і за особистої мужності І кмітливості окремих українців та генералів ми зараз знаходимося в тій точці, в якій є.

Дивіться повне інтерв'ю з Майклом Накі: відео 24 Каналу



Ця війна не може закінчитися для Росії успіхом

Багато хто починає говорити, що Україна повільно просувається або війна затягується, але ці люди забувають, в якій точці ми були наприкінці лютого 2022 року, коли йшла величезна колона на Київ,

– заявив Накі.

За його словами, ніхто тоді й не очікував, що буде звільнено Херсон чи Харківську область, що російські війська 5 місяців поспіль не будуть просуватися і не матимуть ніякої переваги, попри переваги у кількості та техніці.

"Тому ми зараз перебуваємо в тій точці, де перелом вже відбувся – українські війська задають тон битви, від їхнього пересування і маневрів залежить, що відбувається. Зараз саме російська сторона обороняється", – зазначив опозиціонер.

На його думку, від кінця лютого 2022 року постала ситуація, що Україна змогла відкинути ворога, об'єднатися і вона продовжує боротися за своє існування. "Це і є головні зміни за рік, але це не означає, що війна скоро закінчиться чи зупиняться вбивства", – додав він.

Накі зазначив, зараз ніхто не бачить можливості для Росії якось серйозно перевернути все у свій бік. За його словами, Росія перебуває у настільки невигідно військовому становищі, що Владімір Путін вже скасовує конференції, а пропаганда починає говорити про Гаагу.

Опозиціонер переконаний, що те, що здавалося неймовірним на початку року, наприкінці цього ж року – це вже реальність, яка нас оточує. Проте він наголошує, що ще дуже багато всього попереду, багато проблем, адже Росія продовжує тероризувати Україну, проте зміна ситуації радикальна.

І тепер це не якась швидка та переможна війна для Росії, а війна, яка вже навіть всередині Росії серйозно похитнула позиції Путіна, вдарила по російській економіці та "демілітаризувала" Росію і яка зовсім не виглядає як війна, яка може закінчитися для Росії успіхом,

– підсумував Накі.

До слова, керівник української розвідки Кирило Буданов запевнив, що у 2023 році на українців чекає перемога. Він запевнив, що хороших новин варто очікувати у другій половині нового року. Крім того, Буданов сказав, що ракет у країни-агресорки лишилось небагато, а скоро будуть відчутні проблеми й з боєприпасами.