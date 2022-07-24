Схоже, наступальний потенціал росії вичерпається до кінця літа, – аналітик

Ситуація на фронті залишається напруженою. Однак російські окупанти зазнають значних втрат, тож, очевидно, наступальний потенціал загарбників зменшився.

Про це 24 каналу сказав Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. Він розповів, як бачить те, що відбувається на передовій, зокрема на Сході та Півдні України.

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Тактика росіян

За його словами, дійсно росія втрачає наступальний потенціал. В окупантів вже не ті позиції, які були ще півтора місяця тому, коли були надзвичайно потужні бої під Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Зараз же ситуація інша. Ми бачимо, що за попередні 2 – 2,5 тижні якихось активних просувань у росіян немає. Однак окупанти намагаються завдавати ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі, знищувати українські міста.

Тобто, загарбники використовують тактику ракетно-артилерійського терору проти цивільного населення. Вони її не припиняють.

Однак що стосується просування по землі – у сухопутних підрозділів російських військ активного успіху немає.

Схоже, наступальний потенціал росії вичерпається до кінця літа. Далі ситуація перейде у позиційну стадію,

– сказав Мусієнко.

Про плани окупантів

Тож фахівець думає, що росіянам, швидше за все, не вдасться захопити Слов'янськ та Бахмут. Вони зараз будуть намагатися просуватися з боку Сіверська, щоб здобути хоч якусь тактичну перемогу. Можливо, вони матимуть невеликі успіхи.

"Однак не можна сказати про те, що наступ широким фронтом, як планували російські війська, буде вдалим. Їхній потенціал дійсно вичерпується, у них не вистачає снарядів та боєприпасів для ведення, скажімо, для ведення звичної їм війни", – підсумував Мусієнко.

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