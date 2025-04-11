Не лише через гроші: в The Economist пояснили, чому китайські солдати воюють в Україні

Присутність китайців на війні в Україні не є дивною, адже по обидва боки конфлікту вони регулярно викладають у соцмережі відео про свої дії на фронті. Водночас причиною, через яку китайські громадяни їдуть воювати за тисячі кілометрів від рідної країни, полягає не лише у грошовому забезпеченні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Economist.

До теми Росія використовує широку мережу реклами для вербування китайців на війну, – The Guardian

Навіщо китайці їдуть на війну в Україну

Журналісти зазначили, що 8 квітня Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому показаний один із двох громадян Китаю, захоплених українськими військовими під час бою на фронті. Наступного дня український лідер опублікував друге відео обох чоловіків, які назвалися Чжан Реньбо та Ван Гуанджунь, а також фотографії їхніх китайських паспортів.Зеленський заявив, що Україні відомо про понад 150 громадян Китаю, які воюють на боці Росії.

МЗС Китаю відповіло, що перевіряє заяви українців і не підтримує участь своїх громадян "у військових операціях будь-якої сторони".

Попри те, що Китай постачав компоненти подвійного призначення для російської оборонної промисловості, тримав російську економіку на плаву шляхом закупівель енергоресурсів і сприяв пропаганді, звинувачуючи Україну та НАТО у війні, його лідери постійно заявляли про нейтралітет і намагалися уникати прямої військової участі у конфлікті,

– мовиться у матеріалі.

Наразі немає доказів того, що громадяни Китаю, які воюють на боці Росії в Україні, роблять це за підтримки держави. Однак не дивно, що китайські громадяни є на фронті в Україні – вони регулярно викладають у соцмережі відео про свої дії на фронті з обох боків.

"Ті, хто воює за Росію, кажуть, що шукають гострих відчуттів і грошей. Деякі також керуються націоналізмом", – пише The Economist.

23-річний хлопець із провінції Ганьсу розповів незалежному виданню за межами Китаю – Initium, що він прилетів до Москви у 2023 році після того, як побачив відео в соціальних мережах, де обіцяло високу зарплату за долучення до армії Росії. У Китаї хлопець працював пожежником і заробляв 400 доларів на місяць. Як найманець він міг заробляти вп'ятеро більше.

Інший боєць, який називав себе "Червоним Макаруном" у Douyin (китайському аналогу TikTok), сказав, що хотів "відчути війну, натхненну китайськими шовіністичними фільмами". Він приєднався до російської сторони, тому що так легше було отримати візу.

38-річний уродженець Чунціна Чжао Жуй приєднався до війни, бо хотів битися з японцями, якщо ті підтримають Україну. Повідомляється, що він був убитий у 2023 році українським безпілотником.

Що кажуть китайські солдати про війну в Україні

За даними журналістів, більшість китайських солдатів об'єднує одне – жаль. Перед смертю пан Чжао опублікував відео у Douyin, в якому закликав співвітчизників не йти на війну в Україну, а знайти роботу в Китаї, адже так можна заробляти таку ж саму суму.

Інший китайський найманець Чжоу Чжицян заявив у Douyin, що росіяни "не ставляться до нас як до людей".

У нещодавньому інтерв'ю одному китайському журналісту у вигнанні "Червоний Макарун" сказав, що росіяни використовують китайських солдатів як "гарматне м'ясо". Його закрили в ямі разом із російськими дезертирами після скарг на погане спорядження.

У виданні пишуть, що частина добровольців з Китаю також воює на боці України. Пена Ченьляна з провінції Юньнань 7 місяців утримували в рідній країні після публікації антиросійських і проукраїнських повідомлень у соцмережі Х у 2023 році.

У 2024 році він вступив до іноземного легіону української армії, але пізніше загинув. Перед смертю Пен зняв відео з прапором Тайваню, заявивши, що хоче, щоб його пам'ятали разом із Цзеном Шенкуаном – тайванським добровольцем, який загинув 2022 року, б'ючись за Україну.