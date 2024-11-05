Атака "Шахедів" по Україні, на Київщині чули вибухи: хронологія 986 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 986 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.
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Місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси повідомили про нові вибухи на Київщині. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах". Моніторингові ресурси писали, що дрони-камікадзе на Київщину заходили із Житомирщини та рухалися в бік столиці. Вночі 5 листопада в Черкасах чули звуки вибухів. Також гучно було в Хмельницькій області. Крім цих 2 областей, вибухи чули і на Житомирщині. Зазначалося, що там працює ППО. Журналісти Суспільного 7 хвилин після опівночі повідомили про вибухи у Харкові. Їх підтвердив і мер міста. За даним моніторингових ресурсів, на місто летіли щонайменше 3 КАБи. У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту,
На Київщині пролунали вибухи
Вибухи вночі чули ще у 3 областях
У Харкові прогриміла серія вибухів
– написав Ігор Терехов.
Місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси повідомили про нові вибухи на Київщині. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах". Моніторингові ресурси писали, що дрони-камікадзе на Київщину заходили із Житомирщини та рухалися в бік столиці.
Вночі 5 листопада в Черкасах чули звуки вибухів. Також гучно було в Хмельницькій області.
Крім цих 2 областей, вибухи чули і на Житомирщині. Зазначалося, що там працює ППО.
Журналісти Суспільного 7 хвилин після опівночі повідомили про вибухи у Харкові. Їх підтвердив і мер міста. За даним моніторингових ресурсів, на місто летіли щонайменше 3 КАБи.
У місті пролунала серія вибухів – будьте обережні. Можливі повторні атаки по місту,