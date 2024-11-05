Атака "Шахедів" по Україні, на Київщині чули вибухи: хронологія 986 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч на усіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 986 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.

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