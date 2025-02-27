27 лютого, 04:51
Про успіхи ЗСУ біля Торецька і Покровська та де просувалися росіяни: висновки ISW і карта фронту
Основні тези
- Українські сили досягли успіху на Торецькому та Покровському напрямках, зокрема на півночі Торецька та на північ від Піщаного.
- Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки та Роботиного.
- У Курській області та на Сіверському напрямку не зафіксовано просувань. Обмежені атаки російських військових на Дніпровському ні до чого не призвели.
Протистояння триває, і черговий огляд бойових дій випустили в Інституті вивчення війни. Оновлені карти зобразили, як змінилася лінія фронту в Україні та Росії упродовж 26 лютого.
Просування ворога аналітики зафіксували на кількох ділянках, але й успіхи ЗСУ – також. 24 Канал публікує основні висновки ISW.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 27 лютого
- У Курській області атаки росіян тривали, але просувань не було.
- Це ж стосується району Вовчанська Харківської області.
- А проте вони просунулися на Куп'янському напрямку, наступаючи в районі Дворічної.
- До Борової та Лиману просувань не було.
- На Сіверському напрямку не було просувань.
- На Часів Яр росіяни просунулися, зокрема в межах самого міста вулицею Горького та в напрямку Ступочок.
- Тим часом українські війська просунулися на Торецькому напрямку, зокрема на півночі самого міста.
- Так само ЗСУ мали успіхи на Покровському напрямку, зокрема на північ від Піщаного.
Бойові дії в Україні та Росії за 26 лютого / Карти ISW
- Водночас окупанти просунулися на Курахівському напрямку, а саме на північний схід від Андріївки.
- Поблизу Великої Новосілки атаки росіян також мали успіхи. Вони мали просування на південь від Новосілки.
- На заході Запорізької області був рух окупантів на північний захід від Роботиного.
- На Дніпровському напрямку російські військові проводили обмежені атаки. Просувань не зафіксовано.