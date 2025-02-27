Про успіхи ЗСУ біля Торецька і Покровська та де просувалися росіяни: висновки ISW і карта фронту

Протистояння триває, і черговий огляд бойових дій випустили в Інституті вивчення війни. Оновлені карти зобразили, як змінилася лінія фронту в Україні та Росії упродовж 26 лютого.

Просування ворога аналітики зафіксували на кількох ділянках, але й успіхи ЗСУ – також. 24 Канал публікує основні висновки ISW. Дивіться також Путін змінює риторику про Зеленського на тлі заяв Трампа, – ISW Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 27 лютого У Курській області атаки росіян тривали, але просувань не було.

області атаки росіян тривали, але просувань не було. Це ж стосується району Вовчанська Харківської області.

Харківської області. А проте вони просунулися на Куп'янському напрямку, наступаючи в районі Дворічної .

. До Борової та Лиману просувань не було.

просувань не було. На Сіверському напрямку не було просувань.

напрямку не було просувань. На Часів Яр росіяни просунулися, зокрема в межах самого міста вулицею Горького та в напрямку Ступочок.

росіяни просунулися, зокрема в межах самого міста вулицею Горького та в напрямку Ступочок. Тим часом українські війська просунулися на Торецькому напрямку, зокрема на півночі самого міста.

напрямку, зокрема на півночі самого міста. Так само ЗСУ мали успіхи на Покровському напрямку, зокрема на північ від Піщаного. Бойові дії в Україні та Росії за 26 лютого / Карти ISW Водночас окупанти просунулися на Курахівському напрямку, а саме на північний схід від Андріївки.

напрямку, а саме на північний схід від Андріївки. Поблизу Великої Новосілки атаки росіян також мали успіхи. Вони мали просування на південь від Новосілки.

атаки росіян також мали успіхи. Вони мали просування на південь від Новосілки. На заході Запорізької області був рух окупантів на північний захід від Роботиного.

області був рух окупантів на північний захід від Роботиного. На Дніпровському напрямку російські військові проводили обмежені атаки. Просувань не зафіксовано. Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися поблизу Торецька та Покровська, а російські – поблизу Куп’янська, Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки та Роботиного. Інститут вивчення війни зауважив, що українські сили просунулися поблизу Торецька та Покровська, а російські – поблизу Куп’янська, Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки та Роботиного.