"Зомбі-лекція" замість розваг: окупанти зігнали сотні підлітків на стадіон у Маріуполі

До святкування Дня металурга окупаційна так звана "влада" Маріуполя зігнала сотні підлітків на стадіон. Однак щось пішло не так.

Замість футболу дітям влаштували "зомбі-лекцію" про шкоду алкоголю та куріння. Про це 24 каналу розповів Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя.

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Не обійшлося й без балачок про "велич росії".

Навіщо це робиться – до кінця незрозуміло. Частково чути, як відбувається ця лекція. Це якесь жахіття. В принципі, як і усе, що росія робить в медіаполі,

– вважає Андрющенко.

Радник міського голови зазначив, що у місті справді велика проблема з алкоголем, тому що пляшка пива коштує так само як пляшка води. Самі ж окупанти такими цінами намагаються максимально маргіналізувати населення, тому що так легше контролювати та вбивати в мізки людей свою пропаганду.

Цинізм росіян

Однак найбільший цинізм у цьому "дійстві" полягав в іншому – футбол таки був, правда, вже не для маріупольців.

"Після того, як усіх дітей вивели зі стадіону, знову оці "волонтери" – "путлєрюгенд" – з представниками окупаційної "адміністрації" грали у футбол. Вони постійно це роблять", – додав радник мера міста.

Однак не усім доступна така розвага. Маріупольцям лишаються виключно такі пропагандистські лекції.

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