"Зомбі-лекція" замість розваг: окупанти зігнали сотні підлітків на стадіон у Маріуполі
До святкування Дня металурга окупаційна так звана "влада" Маріуполя зігнала сотні підлітків на стадіон. Однак щось пішло не так.
Замість футболу дітям влаштували "зомбі-лекцію" про шкоду алкоголю та куріння. Про це 24 каналу розповів Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя.
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Не обійшлося й без балачок про "велич росії".
Навіщо це робиться – до кінця незрозуміло. Частково чути, як відбувається ця лекція. Це якесь жахіття. В принципі, як і усе, що росія робить в медіаполі,
– вважає Андрющенко.
Радник міського голови зазначив, що у місті справді велика проблема з алкоголем, тому що пляшка пива коштує так само як пляшка води. Самі ж окупанти такими цінами намагаються максимально маргіналізувати населення, тому що так легше контролювати та вбивати в мізки людей свою пропаганду.
Цинізм росіян
Однак найбільший цинізм у цьому "дійстві" полягав в іншому – футбол таки був, правда, вже не для маріупольців.
"Після того, як усіх дітей вивели зі стадіону, знову оці "волонтери" – "путлєрюгенд" – з представниками окупаційної "адміністрації" грали у футбол. Вони постійно це роблять", – додав радник мера міста.
Однак не усім доступна така розвага. Маріупольцям лишаються виключно такі пропагандистські лекції.
Окупаційна "влада" Маріуполя зігнала сотні підлітків в стадіон: дивіться відео
Україна закликає людей покинути Маріуполь
- Українська сторона закликає маріупольців покинути місто. Там немає елементарних речей, необхідних для життя – проблеми з продуктами, гігієною, відсутні світло та вода.
- Через значні руйнування опалювальний сезон цього року у місті неможливий.
- Навіть окупаційна "влада" нарешті визнала, що водопостачання в Маріуполі відновити не можуть.