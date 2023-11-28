Заманюють грошима: окупанти набирають жінок у штурмові загони

Втрати в окупантів настільки великі, що вони вже намагаються завербувати до себе жінок. Пропонують працювати як в тилу, так і штурмувати окопи.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Важливі історії", передає 24 Канал. Зокрема, цим почали займатися в угрупованні "Еспаньйола", куди входять так звані "футбольні фанати" окупантів.

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Скільки грошей пропонують жінкам

Окупанти розповідають, що у їхньому підрозділі вже воюють жінки. Вони входять як у медичні групи, так і в загони штурмовиків, підрозділи зв'язку, БпЛА тощо.

Журналістка видання написала окупантам в телеграмі під виглядом кандидатки. Там озвучили умови "роботи".

Перший контракт можна підписати тривалістю у шість місяців. За цей час окупантка може отримати 110 – 120 тисяч рублів (близько 1200 – 1300 доларів). Під час перебування у зоні бойових дій зарплата збільшується удвічі. Другий контракт можна підписати на тривалість від трьох місяців.

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Також окупантки отримують 50 тисяч рублів (560 доларів) одноразової виплати після підписання першого контракту. За поранення загарбницям виплачують від 1 до 3 мільйонів рублів (11 – 33 тисячі доларів). А у випадку смерті, як там розповідають, рідні отримують близько 5 мільйонів рублів (56 тисяч доларів).

Контракт підписується з так званою ПВК "Редут", куди входить підрозділ "Еспаньйола". Це дозволяє відвоювати кілька місяців і поїхати додому, якщо їм пощастить вижити. Якщо окупанти підписують контракт з міноборони Росії, то не можуть його розірвати до кінця війни.

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