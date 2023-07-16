Атака по Сумах та Харкові, ліквідація російського командира: хронологія 508 дня війни

Росія досі не полишила спроб окупувати Україну. Проте наші Збройні Сили вибивають ворога з української землі.

Яка ситуація станом на 16 липня у дипломатії та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

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У Харкові під час тривоги лунали вибухи. Мер підтвердив інформацію. Суспільне написало про щонайменше 3 вибухи.Активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що російського полковника та командира ворожої розвідки Максіма Харламова успішно "демобілізували" на війні ще у червні 2023 року. Харламов був командиром 96-ї окремої розвідувальної бригади.У багатьох областях України лунала тривога. На Сході та в Центрі людей попередили про загрозу ракетної небезпеки й атаки ударними дронами. У Сумській області звуки вибухів чули ще до оголошення тривоги – орієнтовно о 23:50 15 липня.