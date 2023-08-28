Коли в Україні будуть F-16, ЗСУ офіційно звільнили Роботине: хронологія 551 дня війни

Росія вже півтора року не полишає спроб захопити Україну, проте українські військові мужньо відвойовують у ворога кожен шматочок нашої землі. Наші бійці знищують загарбників та їхню техніку та повертають українські прапори у наші міста та села.

Що відбувається на фронті, у дипломатичній сфері, як нам допомагають партнери на 551 день повномасштабної війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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34 окупанти;

1 танк;

3 гармати;

1 міномет;

1 станцію радіоелектронної боротьби "Леєр-2";

1 станцію радіоелектронної боротьби "Стриж";

1 радіолокаційну станцію "ПРЄДЄЛ-Е" (орієнтовна вартість станції 200 мільйонів доларів);

1 автомобіль;

2 комплекси відеоспостереження "Муром –П";

3 польових пункти боєпостачання.

Олексій Резніков очікує, що винищувачі F-16 з'являться у повітряному просторі України навесні 2024 року. До цього часу пілоти мають пройти навчання та Україна має підготувати відповідну інфраструктуру для використання літаків.Британська розвідка повідомила, що Росія могла скасувати навчання "Запад-23" через те, що замало військ і техніки, а також є реальна ймовірність того, що російське керівництво чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань під час війни. У 2021 році це були найбільші російські навчання з радянських часів. Однак їх проводили для видовища і вони мали обмежену навчальну цінність.На Півдні ворог продовжує маневри силами та засобами, потерпаючи від успішної роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів, укріплює оборонні рубежі. Під час виконання вогневих задач підрозділи Сил оборони півдня завдали втрат ворогу. Росія втратила:

балістичні та крилаті ракети "Іскандер" – приблизно 270 одиниць;

"Калібрів" – орієнтовно 140 ракет;

загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною – орієнтовно 100 ракет;

ракет повітряного базування типу "Кинджал" – 75.

Заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що у Росії без урахування Х-22 є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Зокрема, Кремль має:Згідно з планом, Кремль може виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ці плани в них не виконуються.За минулий тиждень ворог 62 рази обстріляв 20 населених пунктів Чернігівської області. На жаль, у Новгород-Сіверському районі загинула людина.Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ визволили за минулий тиждень 1 квадратний кілометр в районі Бахмута. Загалом відвоювали орієнтовно 44 квадратних кілометрів.Росія атакувала Донецьку область. Люди не постраждали, проте вороги атакували Вугледар, Пречистівку, Гостре, Дальнє, Дачне, Курахівку, 2 будинки у Костянтинівці, будинок в Часовоярській громаді. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків у Нью-Йорку, будівлю шахти в Торецьку. На Лисичанському напрямку – пошкоджено будинок у Сіверську, 20 разів атакували Лиманську громаду.

СБУ затримала агентку Росії, яка протягом місяця наводила російські "Гради" та "Шахеди" на Херсон. Їй загрожує довічне.Полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров заявив, що в Крим через Мелітополь їдуть каравани самоскидів із краденим зерном. Вони рухаються не лише залізницею, але сухопутним коридором. Росіяни поспішають вивезти зерно з окупованої частини Запорізької області.Станом на ранок 28 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет, в Азовському морі – 1 ворожий корабель, в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.У Міноборони заявили, що ЗСУ офіційно звільнили Роботине на Запоріжжі. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують рух південно-східніше населеного пункту та південніше Малої Токмачки.Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що минулого тижня на Сході було майже 8 тисяч обстрілів ворога, тобто – понад 1000 обстрілів щодня. Відомо, що Росія застосувала орієнтовно 400 тисяч боєприпасів.

8:33 Росія атакувала Україну 4 крилатими ракетами "Калібр" – з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря біля Феодосії та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 – з двох літаків Су-34, які росіяни спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59,

– розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

на шахті "Червоний партизан" у зміну останнім часом спускалися лише по шість осіб, адже основну частину гірників примусово мобілізували;

місцеве об'єднання "Східвугілля" уже відключено від живлення. Законсервовані всі шахти у Хрустальному.

На Запоріжжі окупанти за добу завдали 104 удари та уразили 27 населених пунктів. Росія нанесла вісім авіаударів по Роботиному, дев'ять обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську й Лук'янівському, а також вісім дронів атакували Чарівне, Малинівку та Кам'янське. Було 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Люди цілі.Колись передові вугледобувні підприємства Довжанська у Луганській області окупанти поступово закривають:

​Загалом за підсумками 2022 року видобуток вугілля на окупованих територіях Луганщини та Донеччини знизився на 42 %. Цьогоріч ситуація ще гірша, проте росіяни показники першого півріччя не афішують.

двоє людей загинуло;

двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями;

невідомо про місцезнаходження ще двох людей, тривають пошукові роботи та розбір завалів.

у селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск, загинула жінка 39 років, поранена 16-річна дівчина;

у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки;

у селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.

В ОВА розповіли, що росіяни атакують Луганську область, бо мають завдання продавити нашу оборону саме на цьому напрямку.У більшості освітніх закладів області розміщений особовий склад армії Росії. Окупаційне "міністерство" вирішило забезпечити школи "воєнізованою охороною" – тобто під час навчального процесу поряд з учнями відпочиватимуть озброєні росіяни. Фактично дітей зробили живим щитом.Вночі та вранці 28 серпня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумської області, було 52 вибухи.Росія у Полтавській області влучила у промисловий об'єкт та повністю зруйнувала виробничий цех. За даними ОВА:Росіяни вдосвіта вдарили ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області. Пошкоджені житлові будинки. Люди не постраждали.Росія обстріляла населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району на Харківщині. На жаль:ЗСУ за минулу добу ліквідували 490 окупантів. Загалом з 24 лютого 2022 року – 261 310 російських військових.Напередодні орієнтовно о 13:43 були ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Люди не постраждали.Росія 69 раз атакувала Херсонську область минулої доби, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", дронів та авіації. По Херсону випустили 39 снарядів. На жаль, 1 людина загинула, ще 2 – поранені.Вдосвіта 28 серпня Росія атакувала Україну – Кремль знову запускав хибні цілі і їх було стільки ж, скільки й справжніх ракет. Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що, ймовірно, росіяни намагаються в такий спосіб компенсувати деякий дефіцит ракет. Попри це, в Чорному морі досі перебуває ракетоносій фрегат "Адмірал Ессен", який був споряджений вісьмома ракетами. Щонайменше половина ракет – залишається у його використанні, тому ймовірні повторні пуски.

6:00 У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Росіяни марно намагались наступати на Лиманському та Бахмутському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Під час повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО на Дніпропетровщині.У Києві та більшості областей України оголошували про повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу пусків крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.У Москві припиняли роботу аеропорти "Внуково" і "Домодєдово". Зокрема, вороги затримували понад 15 рейсів на виліт і приліт, вводили план "Килим". Проте причину цих дій в Росії не пояснили.Орієнтовно о 3:20 телеграм-канали писали, що летовища відновили роботу. Варто додати, що план "Килим" вводять, коли в небі виявили невідомі або небезпечні об'єкти. Проте вороги не писали про дрони чи вибухи.Грузія впустила у свою країну п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких окупаційна влада вивезла до Росії. Також на грузинські землі впустили ще одного українця, який в'їхав до Росії, після чого потрапив до фільтраційного табору.Тбілісі допоможе чоловікам у підготовці документів для повернення в Україну. Цього рішення вони чекали 11 днів, перебуваючи в буферній зоні в жахливих умовах: без теплих речей, ліків та майже без їжі та води.