Попросив миру для України: Папа Римський звернувся до вірян з нагоди Різдва

Папа Римський Франциск 25 грудня традиційно звернувся до вірян з нагоди Різдва Христового. У своєму посланні понтифік попросив миру для нашої держави.

Крім того, Папа Римський також побажав миру й для інших держав, які наразі перебувають у конфліктах. Своє звернення понтифік зробив з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

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Папа Римський попросив миру для України

Понтифік, звертаючись до мирян у своєму різдвяному посланні, зазначив, що він з очима, прикутими до дитятка Ісуса, благає миру для української держави.

Поновімо нашу духовну й людську близькість з її стражденним народом, щоб через підтримку кожного з нас він відчув конкретність Божої любові,

– сказав глава Католицької церкви.

Крім того, Папа Римський попросив про мир для Ізраїлю й Палестини, а також звернувся до народів "стражденної Сирії, Ємену та Лівану".

"Нехай же наблизиться день остаточного миру між Вірменією та Азербайджаном", – побажав понтифік.

Глава Католицької церкви також звернувся до міжнародної спільноти з проханням звернути увагу на безперервну напруженість і конфлікти в різних регіонах, зокрема в Сахелі, Африканському Розі, Судані, Камеруні, Демократичній Республіці Конго та Південному Судані.

Крім того, він висловив надію на майбутнє, де "братерські зв'язки на Корейському півострові відновляться, що призведе до можливостей для діалогу та примирення".

У день Різдва на площі навпроти базиліки Святого Петра у Ватикані зібралися десятки тисяч паломників. Примітно, що серед прапорів, що майоріли над площею, був і прапор України.

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