Після захоплення Авдіївки наприкінці лютого 2024 року окупанти посилено наступають на Сході країни. Олександр Павлюк попередив, що на Україну чекають важкі місяці.

Росія намагається посилити атаки до того, як Україна отримає обіцяну допомогу від США. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

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Критичний момент

За словами генерала, ворог зараз кидає всю боєздатну техніку, яка у них є, проти виснажених українських військ, яким бракує озброєння. Окупанти чудово розуміють, що у разі надходження американської допомоги у найближчі два місяці ситуація може обернутися проти них.

Саме тому противник намагається скористатися можливістю посилення наступу зараз.

Павлюк наголосив, що у травні – червні настане критична фаза війни.

Генерал заявив, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона.

Поставка винищувачів F-16 може викликати потрібний психологічний ефект у ворога. Одначе, каже Павлюк, наразі залишається невідомим, чи отримає Київ нові версії F-16, які необхідні, аби кинути виклик російським бомбардувальникам. Ворожі літаки залишаються поза зоною дії ППО і продовжують скидати на передові позиції важкі керовані бомби – 130 на добу.

Наразі також триває підготовка десяти нових бригад для відсічі російського наступу. Також Україна вкрай потребує артилерії та бронетехніки.

Командувач вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на Луганську та Донецьку, східних районах, на які припав основний тягар війни. Також ворог спробує посилити наступ у напрямку Харкова та Сум, аби перевірити стабільність оборонних ліній, перш ніж вибрати найбільш нагідний напрямок.

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