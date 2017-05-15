Переговори у Стамбулі, атака "Шахедами": хронологія 1177 дня війни

Росія не припиняє терор цивільного населення України. Агресор вкотре атакував "Шахедами". Також намагається захопити якомога більше наших територій.

Про головні новини 15 травня, – наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, – повідомляє 24 Канал.

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