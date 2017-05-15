Переговори у Стамбулі, атака "Шахедами": хронологія 1177 дня війни
Росія не припиняє терор цивільного населення України. Агресор вкотре атакував "Шахедами". Також намагається захопити якомога більше наших територій.
Про головні новини 15 травня, – наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, – повідомляє 24 Канал.
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Міський голова написав, що, за попередньою інформацією, загиблих чи потерпілих внаслідок російської атаки немає. В ОВА заявили, що ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків. Працювала ППО. КП "Електроавтотранс" Івано-Франківська заявив, що у звязку з оголошенням підвищеної небезпеки удару весь комунальний транспорт припиняє рух. В Луцьку було чутно вибухи. Волинська область під атакою "Шахедів". Окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Прогриміли вибухи. В Івано-Франківській області пролунали вибухи. Росіяни атакують "Шахедами". Сили оборони досягли успіху під Покровськом. Наші захисники просунулися в західній частині Мирного та центральній частині Лисівки. Російські загарбники просунулися в напрямку Куп'янська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки. У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Працюють Сили ППО. Глава МЗС провів зустріч з держсекретарем США та сенатором Ліндсі Гремом, щоб донести бачення президента України щодо мирних зусиль і скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня. ЗМІ з посиланням на представника США повідомили, що Трамп розглядав ідею поїхати до Туреччини, якщо там буде Путін. Володимир Зеленський уже прямує в Анкару.
Чи є жертви та постраждалі внаслідок атаки на Івано-Франківськ
Увесь комунальний транспорт Івано-Франківська припиняє рух
Вибухи в Луцьку
Вибухи на Рівненщині
Вибухи на Івано-Франківщині
ISW зафіксував успіх Сил оборони під Покровськом і просування ворога на 4 ділянках
Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу
На Київщині працює ППО
Сибіга зустрівся з Рубіо в Туреччині
Трамп не поїде до Туреччини на переговори, а Зеленський уже на шляху в Анкару, – ЗМІ
Міський голова написав, що, за попередньою інформацією, загиблих чи потерпілих внаслідок російської атаки немає.
В ОВА заявили, що ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків. Працювала ППО.
КП "Електроавтотранс" Івано-Франківська заявив, що у звязку з оголошенням підвищеної небезпеки удару весь комунальний транспорт припиняє рух.
В Луцьку було чутно вибухи. Волинська область під атакою "Шахедів".
Окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Прогриміли вибухи.
В Івано-Франківській області пролунали вибухи. Росіяни атакують "Шахедами".
Сили оборони досягли успіху під Покровськом. Наші захисники просунулися в західній частині Мирного та центральній частині Лисівки.
Російські загарбники просунулися в напрямку Куп'янська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Працюють Сили ППО.
Глава МЗС провів зустріч з держсекретарем США та сенатором Ліндсі Гремом, щоб донести бачення президента України щодо мирних зусиль і скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.
ЗМІ з посиланням на представника США повідомили, що Трамп розглядав ідею поїхати до Туреччини, якщо там буде Путін.
Володимир Зеленський уже прямує в Анкару.