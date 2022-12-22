З Росії добра чекати не варто, – переселенець зі Слов'янська про настрої місцевих жителів

Житель Донеччини Ігор після початку повномасштабної війни переїхав у Львів. Чоловік до останнього не вірив, що можлива нова велика війна проти Росії.

У межах проєкту СВОЇ для 24 каналу переселенець зі Слов'янського району розповів, які настрої зараз панують серед місцевих жителів. За його словами, більшість людей змінили свою думку на користь України.

До теми "Наді мною стояла налякана потужним вибухом дружина": історія Ігоря про евакуацію зі Слов'янська

Як змінилось ставлення місцевих мешканців до Росії

За 8 років війни жителі Слов'янська по-іншому почали ставитись до Росії. Ігор каже, що для них війна і не закінчувалася, вона лише продовжилася. Просто спочатку постраждав Схід України.

Я все прекрасно пам'ятаю, як це було 8 років тому. Як росіяни захоплювали відділок поліції у Слов'янську, як ходили по місту,

– каже переселенець.

Чоловік зазначає, що містяни регулярно бачили, як проїжджає ворожа техніка та як загиблих хлопців везуть додому.

Від цього, каже Ігор, і люди стали жорсткіші. Він наголосив, що місто не дуже змінилося, але на людей ці роки війни однозначно вплинули.

Де розташований Слов'янськ: дивіться на карті

В Росії немає нічого доброго

Ігор також розповів, що серед населення міста також змінились і проукраїнські настрої. До слова, у 2014 році багато хто казав, що потрібно бути з Росією, адже вона забезпечить щасливе майбутнє.

"Але коли вже почалася війна, то люди зрозуміли, що доброго зі сторони Росії взагалі нічого не прийде. Чому? Бо там нічого нема доброго", – каже Ігор.

На територіях Донецької та Луганської областей, які Росії вдалося окупувати 8 років тому, люди живуть дуже бідно. Вони побачили, відчули і зрозуміли істину "русского міра".

Проте це стосується не усіх. Ігор каже, що хто хотів залишитися на окупованих територіях, той залишився, дехто навіть переїхав туди. Або ще гірше – пішов воювати. Але, за словами переселенця, ті, хто залишився на підконтрольній території, дуже змінили свою думку про Росію.

Зауважте! У 2014 році зі Слов'янська розпочалася війна Росії проти України. Саме там проходили перші проросійські мітинги, учасники яких у майбутньому сформували більшість бойовиків терористичної псевдореспубліки Донеччини.

Саме у Слов'янську згодом відбулися і перші бої. Від квітня місто перебувало під окупацією. Озброєні російські загони разом з місцевими проросійськими угрупуваннями захопили Слов'янськ. Вони обеззброїли тоді ще міліціонерів, захопили будівлі СБУ і міськвиконкому, а над містом вивісили російський прапор. Під час окупації міста росіяни обстрілювали житлові квартали, намагаючись спровокувати Збройні Сили на відповідь. На початку липня Слов'янськ визволили від ворога.

Війна в Україні: останні новини