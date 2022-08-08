Справи у путіна дуже погані, – Піонтковський назвав 2 цілі кремля

російським військовим не вдалося досягнути усіх планів у війні проти України. Попри те, що ситуація на фронті залишається складною, зміна планів кремля свідчить про скрутну ситуацію країни-агресорки.

Публіцист та політолог Андрій Піонтковський сказав, які зараз дві головні цілі кремля щодо війни в Україні. Свою думку він висловив на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

Важливо Масштаби і стратегія путіна у війні змінилися, – Піонтковський

За його словами, зараз усі російські погрози, зокрема підірвати Запорізьку АЕС, а також і ракетний терор окупантів українських міст спрямований на те, щоб кремль досягнув своїх цілей.

Загалом їх є дві, вони зараз основні у цій війні:

досягти припинення вогню;

припинити постачання американської зброї Україні.

Це свідчить про те, що справи у путіна йдуть дуже погано,

– наголосив Піонтковський.

США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Україна продовжує отримувати допомогу від Сполучених Штатів Америки. Новий пакет допомоги повинен закрити критичні потреби у сфері безпеки. Він передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання.

У Міноборони США зазначили, що з початку президентства Джо Байдена Україна отримала приблизно 9,8 мільярда доларів на безпекову допомогу. А з початку російсько-української війни у 2014 році США виділили понад 11,8 мільярда доларів.

Також Україні активно допомагають й інші країни. Наприклад, самохідні гармати з Польщі AHS Krab вже нищать росіян на полі бою. Вже є факти успішної ліквідації ворожих складів з боєприпасами та пальним, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.

Повністю стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео