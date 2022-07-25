Найцинічніше знищують саме російськомовні міста: Подоляк спростував головну пропаганду кремля

російська пропаганда не припиняє поширювати наративи про утиски російськомовного населення в Україні. Нагадаємо, що саме це буцімто стало причиною початку "спецоперації".

Але всі ми прекрасно знаємо, що найпотужніші ракетні удари стаються саме у містах, де російською говорить багато людей. І на цьому зробив акцент радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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росія знищує російськомовні міста

Складно скласти собі це в одну картинку, але реальність дійсно моторошна. Адже упродовж п'яти місяців ми побачили наслідки "порятунку" російськомовного населення в Україні. Мовиться про окупацію територій, обстріли з усіх можливих видів зброї та знищення цивільних: як дорослих, так і малих.

Подоляк підкреслив, що росія активно використовує наратив про утиски російськомовного населення. Він дозволяє легітимізувати напади.

Реальність – найбільш цинічно москва знищує в Україні саме... російськомовні міста. Як Харків. "Русскій мір" убивчо доводить свою кровожерливість і некрофілію,

– наголосив він.

путін прагне помсти

Відповідну думку озвучив військовий експерт Михайло Самусь. Він зауважив, що російські військові не просто так вдарили по Одеському порту. Ворог зробив це задля того, щоб продемонструвати свою лють Туреччині.

Мовляв, таким чином путін прагне помститись Реджепу Ердогану. Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини запізнився на зустріч в Ірані. Тож диктаторові з кремля довелось зачекати та добряче понервувати. А всі ми прекрасно знаємо, що саме путін змушує усіх очікувати на себе, а не навпаки.

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