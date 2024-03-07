У Зеленського назвали 3 складових, які дозволять нам домінувати у війні

Росія залучає для потреб фронту надзвичайно великі ресурси, які важко порівняти з тим, що має Україна. Країна-агресорка переважає у кількості бійців, зброї, до того ж легко порушує звичаї війни, вбиваючи цивільних, зокрема дітей.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що є кілька складових, які можуть покласти край домінуванню Росії. Ба більше, не треба забувати, що Україна одночасно воює ще з двома іншими державами, які всіляко допомагають окупантам.

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Перша необхідна складова – це ресурси

Коли говоримо про хід бойових дій, то складно не зважати на кількість снарядів, які має Україна та Росія. Їхнє співвідношення на деяких напрямках складало 1 до 10 – 12. Такий стан справ не може не деморалізувати наших бійців.

До того ж Росія щодня скидає КАБи, ФАБи, б'є балістикою. Україна поки не має чим на все це відповісти. Не треба забувати, що ми воюємо проти країни, яка неспівмірна з нами з огляду на ВВП.

Україна воює одночасно з трьома країнами з ресурсного погляду. Це Північна Корея, Росія та Іран. Тож дивно очікувати, що в України буде можливість паритетно накопичити такий же обсяг зброї. Тому перша складова – це ресурсність. Вона має бути більш-менш співмірною,

– зауважив Михайло Подоляк.

Зараз навіть не мовиться про паритет один до одного, або хоча б один до трьох, як про це раніше казав Президент України. Але навіть це дозволить нам домінувати.

Друге – психологічна мотивація йти на війну

Якщо забрати в окупантів можливість домінувати у повітрі, то ситуація кардинально зміниться. Сьогодні окупанти засипають Україну вогнем, вони розуміють, що у них більше ресурсу й це мотивує їх тиснути далі.

Є дві складові будь-якої війни – це психологія і математика. Вони між собою корелюються. Якщо математично є більш-менш рівновага, то тоді психологічно Україна матиме перевагу над Росією, тому що ми розуміємо, про що ця війна,

– сказав Подоляк.

Водночас окупанти розуміють це зі свого боку. Для них війна – це можливість грабувати, скоювати злочини, вбивати людей і не нести ніякого покарання. Не даремно у Росії розглядають закон, щоб за злочини в Україні не було відповідальності.

Заходять люди, захоплюють територію, а потім говорять, що ці будинки, бізнеси – наші. Це мотивація, щоб йти в Україну, вирізати цілі сім'ї, знаючи, що не будеш відповідати. А в певної кількості російських бійців є схильність скоювати злочин, їм подобається знущатися, калічити,

– розповів радник голови ОПУ.

Щобільше, окупанти за все це отримують гроші, премії. Звісно, у них буде мотивація йти воювати, привозити додому награбоване. В українців мотивація зовсім інша й це очевидно. Але зараз мовиться про психологію, яка залежить від математики.

Третя складова – політична відповідальність

Коли Україна матиме достатньо ресурсів, то лінія фронту виглядатиме зовсім по-іншому. Але тут виникає питання змін процедури мобілізації. Його сьогодні обговорюють в парламенті. За словами Подоляка, народні депутати мають спілкуватися з військовими та відверто говорити, готові вони чи ні голосувати за закон.

Вони мають брати на себе відповідальність, а не просто сказати, що внесли 4500 правок,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що ці правки найперше мають враховувати права людей, які перебувають на передній лінії фронту. Це вже зовсім інша дискусія, ніж та, що триває зараз.

Ви бачите три складові. Перша – ресурсність. Друга – максимальне "подавлення" Росії, тобто психологія. І третя складова – політична відповідальність,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Щодо мобілізації, то важливо врахувати питання ротації, звільнення зі служби, вирішити, що робити з навчальними центрами, бо вони, на жаль, не відповідають рівню війни, на якому Україна перебуває зараз.

Крім цього, є ще одна важлива позиція, якою опікується Головнокомандувач Олександр Сирський. Мовиться про аудит Збройних Сил. Треба з'ясувати, чому з мільйонної армії на лінії фронту перебувають лише 200 – 300 тисяч бійців.

"Це зараз не дає можливість проводити ротації, доукомплектовувати, виводити на певний час людей для відпочинку. Всі ці питання треба публічно обговорювати й приймати відповідні рішення", – підсумував Михайло Подоляк.

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