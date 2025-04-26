Поліцейські на Донеччині знищили штурмову групу окупантів

Бійці стрілецького батальйону Національної поліції України знищили групу російських окупантів. Ті несли переносний засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У поліції опублікували відео ліквідації окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Донеччини та Мілітарний.

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Бійці-поліціянти ліквідували групу окупантів на Донеччині

Операцію провели на Торецькому напрямку. Там поліцейський батальйон спільно з аеророзвідкою організував засідку на ворожу штурмову групу.

Російські війська намагалися штурмувати позиції поліції невеликими групами, але завчасно потрапили під спостереження безпілотників. Завдяки координації з дронами оборонці перехопили ворога і ліквідували його у ближньому бою.

При собі окупанти мали переносний пристрій РЕБ, який мав захистити їх від ударів FPV-дронів і дронів-бомбардувальників.

Наразі підрозділи, укомплектовані поліціянтами, здійснюють активну оборону на Донеччині, а їхні навички дозволяють якісно підтримувати оборону.

Раніше стало відомо, що у Донецькій області тактична група "Вугледар" розгромила росіян на Новопавлівському напрямку. Українські воїни знищили 15 мотоциклів, 9 автомобілів та 40 ворожих піхотинців.