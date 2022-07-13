Це вже новий етап у війні з окупантами, – військовий експерт про знищення складів з боєприпасами

Українські військові продовжують активно гатити по складах російських окупантів. Водночас зброя, яку надають нам західні партнери, суттєво розширює такі можливості Збройних Сил України.

Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Денис Попович. Він зазначив, що таке військове озброєння суттєво допомогло Збройним Силам України.

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Настав новий етап війни

Це вже новий етап у війні з окупантом. Це правила гри, які тепер задаємо ми,

– заявив військовий експерт.

Він наголосив, що, до прикладу, проти HIMARS, які отримала Україна, у російських загарбників немає жодних засобів. Тобто вони ніяк не можуть уберегтись від такого виду озброєння.

Окупанти беззахисні перед новою зброєю

За словами Поповича, зараз окупантам дуже важко. Він зазначив, що російські загарбники лише теоретично можуть сподіватися на те, що якісь їхні засоби протиповітряної оборони зіб'ють ракети, які запускають з HIMARS.

Оскільки в них (російських загарбників – 24 канал) немає залізного купола, то фактично проти цих систем окупанти беззахисні,

– підкреслив військовий експерт.

Коли буде перелам у війні

Водночас він наголосив, що про новий переламний етап у російсько-українській війні ми зможемо говорити лише тоді, коли побачимо успішний наступ української армії. Тобто коли знищення Збройними Силами України складів та боєприпасів ворожого війська призведе до успішного наступу нашої армії.

"Тоді це буде перелам", – зауважив Попович.

Попович прокоментував знищення складів з боєприпасами: дивіться відео



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