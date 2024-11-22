Ми не у стані війни, – прем'єр Британії різко відповів на закиди російського посла

Напередодні посол Росії в Лондоні звинуватив Велику Британію у нібито "безпосередній участі" у війні. Про це Келін заявив на тлі повідомлень, що Україна застосувала ракети Storm Shadow для ударів по території агресора. Кір Стармер відкинув такі закиди.

Так, прем'єр Великої Британії наголосив, що його країна не воює з Росією. Водночас Кір Стармер наголосив, не можна дозволити, щоб Путін переміг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Стармер про війну в Україні

Прем'єр відкинув закиди окупантів, що Велика Британія нібито воює проти Росії.

Ні, ми не у стані війни, але Україна точно, тому що Росія захопила Україну, і ця війна триває вже понад 1000 днів. Це 1000 днів агресії з боку Росії та 1000 днів жертв для України. І тому ми постійно говоримо, що стоїмо на боці України. Ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну,

– підкреслив Кір Стармер.

Також додав, війна може закінчитися вже сьогодні, якщо Путін "перестане бути агресивним".