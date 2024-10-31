Вучич заявив, що Путін не захотів говорити з ним про припинення вогню в Україні

Президент Сербії Александр Вучич під час останньої телефонної розмови з Путіним порушив питання припинення вогню в Україні. Однак російський президент не захотів говорити про це.

Про це Вучич розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg. Телефонна розмова між сербським і російськими очільниками відбулася вперше за 2,5 роки.

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Що сказав Путін у телефонній розмові з Вучичем про Україну

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що він зв'язався з президентом Росії Владіміром Путіним телефоном, щоб відхилити запрошення на саміт БРІКС, який відбувся у Казані.

Вучич підкреслив, що в таких ситуаціях важливо спілкуватися відкрито, заявивши, що "так роблять джентльмени, так роблять справжні чоловіки", навіть якщо інша сторона може очікувати іншої реакції.

Потім, за словами сербського очільника, він запитав російського президента про ситуацію в Україні.

Вучич повідомив, що під час розмови з Путіним він порушував питання про припинення вогню. Однак, як розповів президент Сербії, російський очільник виявився незацікавленим у цій пропозиції.

Всі цілі спеціальних військових операцій (війни в Україні – 24 Канал), як він сказав, будуть виконані,

– відповів, за словами президента Сербії, Путін.

До слова, під час телефонної розмови Александр Вучич подякував Путіну за постачання російських енергоносіїв і повторив, що його країна не змінить свою позицію щодо санкцій.

Водночас через кілька днів після цього сербський очільник оголосив, що його країна надасть Україні допомогу на 8 мільйонів євро. Мовиться про генератори та трансформатори.