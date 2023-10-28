Нічна ракетна атака, обстріл Херсона: хронологія 612 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 20 місяців. Російські загарбники продовжують терор мирного населення. Вночі в частині областей прогриміли вибухи.

Про нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників і головні новини 28 жовтня пише 24 Канал.

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