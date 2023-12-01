Атака "Шахедами" і ракетами, у Бурятії вибухнув потяг з паливом: хронологія 646 дня війни

Повномасштабна російська агресія триває вже 646 добу. Окупанти продовжують терор мирного населення. Українські захисники та захисниці героїчно тримають оборону й наступають для звільнення від загарбників усіх наших територій.

Про головні новини 1 грудня, боротьбу українців за незалежність і свободу, ситуацію на міжнародній арені й нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.

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