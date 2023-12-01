Атака "Шахедами" і ракетами, у Бурятії вибухнув потяг з паливом: хронологія 646 дня війни
Повномасштабна російська агресія триває вже 646 добу. Окупанти продовжують терор мирного населення. Українські захисники та захисниці героїчно тримають оборону й наступають для звільнення від загарбників усіх наших територій.
Про головні новини 1 грудня, боротьбу українців за незалежність і свободу, ситуацію на міжнародній арені й нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.
Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 30 листопада близько 23:00 ворог здійснив артилерійський обстріл Вовчанська. Російські снаряди влучили по центру місту. Пошкоджено магазини та житлові будинки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ потужно ліквідували російських загарбників. Так, лише за годину знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення. Джерела 24 Каналу повідомляють, що на Байкало – Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу важливої залізничної магістралі. Росіяни використовували її для забезпечення логістики. Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій Бурятії, Представник ГУР Міноборони зазначив, що питання російської війни в Україні було вирішено давно. Зазначив, що це сталося ще тоді, коли Україна кинула виклик імперії й заявила про бажання бути незалежною. Андрій Юсов наголосив, що початок війни в Україні – це питання для всього світу та його безпеки. Це відбулося не 2014 року і не 1991-го, а значно раніше. Питання війни власне було вирішено, З 1 грудня на території Запорізького району комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. На підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – з 21:00 до 05:00. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Злетів МіГ-31К – носій "Кинджалів". В Україні спростили процеси, пов'язані з проходженням військово-лікарської комісії для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер їх не потрібно возити особисто. Заклади охорони здоров'я будуть отримувати документи з військових частин й ТЦК та СП через систему електронного документообігу. Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів ППО – від звичайних переносних ЗРК до систем з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал"). Окрім того, у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів. Правоохоронці встановили, що президент-втікач наказав тодішньому главі МВС Віталію Захарченко застосувати вогнепальну зброю проти учасників Майдану. Відповідний наказ Янукович віддав зранку 20 лютого 2014 року з резиденції "Межигір'я". У 2024 році Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет фінансування у розмірі 2,5 мільярда євро. Міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот наголосила, що Росія розтоптала статут ООН. Життя молодого захисника Тараса Шабана зі Стрийської громади Львівської області обірвалося на Куп'янському напрямку. Герой поліг під час свого першого виходу на передову. У державі-агресорці провели опитування громадян щодо того, чи повинна Росія закінчити війну проти України. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кількість тих, хто підтримує продовження зменшилася майже вдвічі. До речі, 40% респондентів підтримали виведення російських військ з України без досягнення військових цілей. І ця цифра залишалася постійною на рівні приблизно 39 – 40 % протягом 2023 року. З початком зими Україна вступила у нову фазу війни. Вести військові дії у холодну пору складно та виснажливо. Крім того, війна триває не лише на полі бою, а й у містах. "Морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. І є нова загроза широкомасштабних російських повітряних нападів на міста, цілями яких є енергетична інфраструктура та цивільне населення", – пояснив виклики президент. Boeing 777 "Аерофлоту", що летів із Москви, аварійно сів у Южно-Сахалінську. Причина – проблеми із шасі, що стало типовим явищем для Росії. Тепер через зламане шасі рейс до Москви затримується. Президент України зазначив, що задоволений тим, що ми не відступаємо та не задоволений тим, що наша держава втрачає людей. Зеленський наголосив, що зимова війна – це важко. Він також дав відверту оцінку контрнаступу. Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт, Війна проти України створила нову соціальну напругу та загострила ту, що є всередині Росії й залишається дуже помітною у ворожому інформпросторі, попри зусилля кремлівської цензури. В ISW зазначили, що Кремль не в змозі поставити російське суспільство на воєнний стан, щоб підтримати військові зусилля. Зміна показників опитувань і загострення соціальної напруги вказує на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство перед президентськими виборами Росії 2024 року, Очільник Кіровоградської ОВА повідомив, що вночі ворог атакував ракетами та дронами. Під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі працювала ППО. Попередньо, обійшлося без потерпілих та руйнувань. Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА". У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти атакували Україну 25 "Шахедами" і 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Основні напрямки ворожого удару – Південь і Схід. ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Знищено 18 дронів й одну ракету. Відбій на Чернігівщині. Очільник ОВА повідомив, що окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв. У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги. Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА. О пів на 4 ночі у Повітряних силах повідомили про ракети в напрямку Кропивницького. Уже за кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи. Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській областях є загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив нове рішення щодо відносин з країною-агресоркою. Країни розірвали угоду про прикордонну співпрацю. Відповідно до неї обидві країни брали активну участь у соціально-економічному розвитку своїх прикордонних регіонів. Журналісти виявили кількох громадян країни-агресорки, які й досі працюють в ОБСЄ. Призначення близьких до Кремля фігур на високі посади в ОБСЄ викликає занепокоєння. Адже це може дати режиму Путіна можливість саботувати роботу нейтрального за задумом міжнародного органу. Зокрема, йдеться про: Журналістам вдалося встановити кілька імен тих осіб, через яких стався страшний теракт в Оленівці. Про це йдеться у документальному фільмі видання Kyiv Independent "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці". Наші військові серед наглядачів відзначили 7 колаборантів: Новий випуск журналу The Economist вийшов з доволі неоднозначною передовицею. Матеріал містить заголовок, у якому сказано, що Путін, здається, виграє у війні проти України. Журналісти зазначили, що вперше після того, окупанти повномасштабно вторглися, скидається на те, що Путін міг би перемогти. Мовляв, російський диктатор поставив свою країну на військові рейки й зміцнив свою владу. Також наголосили, що Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Однак фаталізм, самовдоволення та разюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі розповів, що США зосередяться на трьох ключових напрямках у допомозі Україні. Зокрема:
Окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ
У ССО розповіли про ліквідацію окупантів на Авдіївському напрямку
У Бурятії вибухнув потяг з паливом: росіяни двічі потрапили в пастку СБУ
– наголосили джерела.
У ГУР розповіли, чи можна було уникнути війни з Росією
– підкреслив представник ГУР.
У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години
По всій Україні оголосили повітряну тривогу
Вночі росіяни знову атакували мирні села Херсонщини
Документи ВЛК більше не треба возити особисто
Міноборони анонсувало виробництво зброї у 2024 році
Коли Янукович наказав стріляти по майданівцях
Нідерланди нададуть фінансування Україні у 2024 році
Захищаючи Україну, загинув воїн з Львівщини
Дедалі більше росіян підтримують виведення військ з України
Нова фаза війни: президент пояснив особливості боїв взимку
У Росії ледь посадили пасажирський боїнг через поломку шасі
Зеленський оцінив перебіг контрнаступу
– сказав президент.
У Росії зростає соціальна напруга
– підкреслили аналітики.
У Кропивницькому районі працювала ППО
Скільки "Шахедів" і ракет збили цієї ночі
Понад 330 тисяч ліквідованих окупантів
Вночі росіяни поцілили ракетою по Кривому Рогу
Вночі Росія атакувала Кропивницький ракетами
Фінляндія й Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю
Журналісти розкрили імена росіян, які досі працюють в ОБСЄ
Хто причетний до катувань військовополонених в Оленівці
Путін, здається, виграє війну в Україні – поки що, – The Economist
На чому зосередяться США у допомозі Україні взимку
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 30 листопада близько 23:00 ворог здійснив артилерійський обстріл Вовчанська. Російські снаряди влучили по центру місту. Пошкоджено магазини та житлові будинки.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ потужно ліквідували російських загарбників. Так, лише за годину знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення.
Джерела 24 Каналу повідомляють, що на Байкало – Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу важливої залізничної магістралі. Росіяни використовували її для забезпечення логістики.
Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій Бурятії,
Представник ГУР Міноборони зазначив, що питання російської війни в Україні було вирішено давно. Зазначив, що це сталося ще тоді, коли Україна кинула виклик імперії й заявила про бажання бути незалежною.
Андрій Юсов наголосив, що початок війни в Україні – це питання для всього світу та його безпеки.
Це відбулося не 2014 року і не 1991-го, а значно раніше. Питання війни власне було вирішено,
З 1 грудня на території Запорізького району комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. На підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – з 21:00 до 05:00.
Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Злетів МіГ-31К – носій "Кинджалів".
В Україні спростили процеси, пов'язані з проходженням військово-лікарської комісії для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер їх не потрібно возити особисто.
Заклади охорони здоров'я будуть отримувати документи з військових частин й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.
Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.
Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів ППО – від звичайних переносних ЗРК до систем з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал").
Окрім того, у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів.
Правоохоронці встановили, що президент-втікач наказав тодішньому главі МВС Віталію Захарченко застосувати вогнепальну зброю проти учасників Майдану. Відповідний наказ Янукович віддав зранку 20 лютого 2014 року з резиденції "Межигір'я".
У 2024 році Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет фінансування у розмірі 2,5 мільярда євро. Міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот наголосила, що Росія розтоптала статут ООН.
Життя молодого захисника Тараса Шабана зі Стрийської громади Львівської області обірвалося на Куп'янському напрямку. Герой поліг під час свого першого виходу на передову.
У державі-агресорці провели опитування громадян щодо того, чи повинна Росія закінчити війну проти України. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кількість тих, хто підтримує продовження зменшилася майже вдвічі.
До речі, 40% респондентів підтримали виведення російських військ з України без досягнення військових цілей. І ця цифра залишалася постійною на рівні приблизно 39 – 40 % протягом 2023 року.
З початком зими Україна вступила у нову фазу війни. Вести військові дії у холодну пору складно та виснажливо. Крім того, війна триває не лише на полі бою, а й у містах.
"Морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. І є нова загроза широкомасштабних російських повітряних нападів на міста, цілями яких є енергетична інфраструктура та цивільне населення", – пояснив виклики президент.
Boeing 777 "Аерофлоту", що летів із Москви, аварійно сів у Южно-Сахалінську. Причина – проблеми із шасі, що стало типовим явищем для Росії. Тепер через зламане шасі рейс до Москви затримується.
Президент України зазначив, що задоволений тим, що ми не відступаємо та не задоволений тим, що наша держава втрачає людей. Зеленський наголосив, що зимова війна – це важко. Він також дав відверту оцінку контрнаступу.
Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт,
Війна проти України створила нову соціальну напругу та загострила ту, що є всередині Росії й залишається дуже помітною у ворожому інформпросторі, попри зусилля кремлівської цензури.
В ISW зазначили, що Кремль не в змозі поставити російське суспільство на воєнний стан, щоб підтримати військові зусилля.
Зміна показників опитувань і загострення соціальної напруги вказує на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство перед президентськими виборами Росії 2024 року,
Очільник Кіровоградської ОВА повідомив, що вночі ворог атакував ракетами та дронами. Під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі працювала ППО. Попередньо, обійшлося без потерпілих та руйнувань.
Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА".
У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти атакували Україну 25 "Шахедами" і 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Основні напрямки ворожого удару – Південь і Схід.
ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Знищено 18 дронів й одну ракету.
Відбій на Чернігівщині.
Очільник ОВА повідомив, що окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв.
У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги.
Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.
О пів на 4 ночі у Повітряних силах повідомили про ракети в напрямку Кропивницького. Уже за кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи.
Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській областях є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив нове рішення щодо відносин з країною-агресоркою. Країни розірвали угоду про прикордонну співпрацю. Відповідно до неї обидві країни брали активну участь у соціально-економічному розвитку своїх прикордонних регіонів.
Журналісти виявили кількох громадян країни-агресорки, які й досі працюють в ОБСЄ. Призначення близьких до Кремля фігур на високі посади в ОБСЄ викликає занепокоєння. Адже це може дати режиму Путіна можливість саботувати роботу нейтрального за задумом міжнародного органу.
Зокрема, йдеться про:
Журналістам вдалося встановити кілька імен тих осіб, через яких стався страшний теракт в Оленівці. Про це йдеться у документальному фільмі видання Kyiv Independent "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці".
Наші військові серед наглядачів відзначили 7 колаборантів:
Новий випуск журналу The Economist вийшов з доволі неоднозначною передовицею. Матеріал містить заголовок, у якому сказано, що Путін, здається, виграє у війні проти України.
Журналісти зазначили, що вперше після того, окупанти повномасштабно вторглися, скидається на те, що Путін міг би перемогти. Мовляв, російський диктатор поставив свою країну на військові рейки й зміцнив свою владу.
Також наголосили, що Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Однак фаталізм, самовдоволення та разюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі.
Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі розповів, що США зосередяться на трьох ключових напрямках у допомозі Україні. Зокрема: