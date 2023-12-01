Атака "Шахедами" і ракетами, у Бурятії вибухнув потяг з паливом: хронологія 646 дня війни

1 грудня 2023, 06:40
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Повномасштабна російська агресія триває вже 646 добу. Окупанти продовжують терор мирного населення. Українські захисники та захисниці героїчно тримають оборону й наступають для звільнення від загарбників усіх наших територій.

Про головні новини 1 грудня, боротьбу українців за незалежність і свободу, ситуацію на міжнародній арені й нові воєнні злочини росіян пише 24 Канал.

Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

 

12:00, 01 грудня

Окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 30 листопада близько 23:00 ворог здійснив артилерійський обстріл Вовчанська. Російські снаряди влучили по центру місту. Пошкоджено магазини та житлові будинки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Вовчанська / Фото Харківської обласної прокуратури

11:55, 01 грудня

У ССО розповіли про ліквідацію окупантів на Авдіївському напрямку

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ потужно ліквідували російських загарбників. Так, лише за годину знищили 12 одиниць живої сили противника. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення.

11:18, 01 грудня

У Бурятії вибухнув потяг з паливом: росіяни двічі потрапили в пастку СБУ

Джерела 24 Каналу повідомляють, що на Байкало – Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом. Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу важливої залізничної магістралі. Росіяни використовували її для забезпечення логістики.

Російським спецслужбам варто звикати, що наші люди – всюди. Навіть в далекій Бурятії,
– наголосили джерела.

11:15, 01 грудня

У ГУР розповіли, чи можна було уникнути війни з Росією

Представник ГУР Міноборони зазначив, що питання російської війни в Україні було вирішено давно. Зазначив, що це сталося ще тоді, коли Україна кинула виклик імперії й заявила про бажання бути незалежною.

Андрій Юсов наголосив, що початок війни в Україні – це питання для всього світу та його безпеки.

Це відбулося не 2014 року і не 1991-го, а значно раніше. Питання війни власне було вирішено,
– підкреслив представник ГУР.

11:13, 01 грудня

У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години

З 1 грудня на території Запорізького району комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. На підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – з 21:00 до 05:00.

11:03, 01 грудня

По всій Україні оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Злетів МіГ-31К  – носій "Кинджалів".

11:02, 01 грудня

Вночі росіяни знову атакували мирні села Херсонщини

Ворожий снаряд влучив у приміщення будинку культури в одному з населених пунктів Херсонської області. Рятувальники прибули на місце події, обстежили будівлю та ліквідували загоряння.

Обстріл Херсонщини / Фото ДСНС

10:55, 01 грудня

Документи ВЛК більше не треба возити особисто

В Україні спростили процеси, пов'язані з проходженням військово-лікарської комісії для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер їх не потрібно возити особисто. 

Заклади охорони здоров'я будуть отримувати документи з військових частин й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

10:40, 01 грудня

Міноборони анонсувало виробництво зброї у 2024 році

Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів ППО – від звичайних переносних ЗРК до систем з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал").

Окрім того, у затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів.

10:32, 01 грудня

Коли Янукович наказав стріляти по майданівцях

Правоохоронці встановили, що президент-втікач наказав тодішньому главі МВС Віталію Захарченко застосувати вогнепальну зброю проти учасників Майдану. Відповідний наказ Янукович віддав зранку 20 лютого 2014 року з резиденції "Межигір'я". 

10:03, 01 грудня

Нідерланди нададуть фінансування Україні у 2024 році

У 2024 році Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет фінансування у розмірі 2,5 мільярда євро. Міністерка закордонних справ Ганке Брюїнс Слот наголосила, що Росія розтоптала статут ООН.

09:53, 01 грудня

Захищаючи Україну, загинув воїн з Львівщини

Життя молодого захисника Тараса Шабана зі Стрийської громади Львівської області обірвалося на Куп'янському напрямку. Герой поліг під час свого першого виходу на передову.

09:49, 01 грудня

Дедалі більше росіян підтримують виведення військ з України

У державі-агресорці провели опитування громадян щодо того, чи повинна Росія закінчити війну проти України. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кількість тих, хто підтримує продовження зменшилася майже вдвічі.

До речі, 40% респондентів підтримали виведення російських військ з України без досягнення військових цілей. І ця цифра залишалася постійною на рівні приблизно 39 – 40 % протягом 2023 року. 

09:45, 01 грудня

Нова фаза війни: президент пояснив особливості боїв взимку

З початком зими Україна вступила у нову фазу війни. Вести військові дії у холодну пору складно та виснажливо. Крім того, війна триває не лише на полі бою, а й у містах.

"Морозні температури та безплідні поля залишають солдатів незахищеними. І є нова загроза широкомасштабних російських повітряних нападів на міста, цілями яких є енергетична інфраструктура та цивільне населення", – пояснив виклики президент.

09:13, 01 грудня

У Росії ледь посадили пасажирський боїнг через поломку шасі

Boeing 777 "Аерофлоту", що летів із Москви, аварійно сів у Южно-Сахалінську. Причина – проблеми із шасі, що стало типовим явищем для Росії. Тепер через зламане шасі рейс до Москви затримується.

09:07, 01 грудня

Зеленський оцінив перебіг контрнаступу

Президент України зазначив, що задоволений тим, що ми не відступаємо та не задоволений тим, що наша держава втрачає людей. Зеленський наголосив, що зимова війна – це важко. Він також дав відверту оцінку контрнаступу.

Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт,
– сказав президент.

08:16, 01 грудня

У Росії зростає соціальна напруга

Війна проти України створила нову соціальну напругу та загострила ту, що є всередині Росії й залишається дуже помітною у ворожому інформпросторі, попри зусилля кремлівської цензури.

В ISW зазначили, що Кремль не в змозі поставити російське суспільство на воєнний стан, щоб підтримати військові зусилля.

Зміна показників опитувань і загострення соціальної напруги вказує на те, що ця невдача має відчутний вплив на російське суспільство перед президентськими виборами Росії 2024 року,
– підкреслили аналітики.

08:13, 01 грудня

У Кропивницькому районі працювала ППО

Очільник Кіровоградської ОВА повідомив, що вночі ворог атакував ракетами та дронами. Під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі працювала ППО. Попередньо, обійшлося без потерпілих та руйнувань.

07:53, 01 грудня

Повітряні сили: "Відбій загрози застосування ударних БпЛА".

07:48, 01 грудня

Скільки "Шахедів" і ракет збили цієї ночі

У Повітряних силах повідомили, що вночі окупанти атакували Україну 25 "Шахедами" і 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Основні напрямки ворожого удару – Південь і Схід.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Знищено 18 дронів й одну ракету.

07:38, 01 грудня

Понад 330 тисяч ліквідованих окупантів

Сили оборони ліквідували ще 1280 окупантів. Загалом з 24 лютого 2022 року Росія вже втратила 330 040 своїх військових.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:31, 01 грудня

Відбій на Чернігівщині.

07:30, 01 грудня

Вночі росіяни поцілили ракетою по Кривому Рогу

Очільник ОВА повідомив, що окупанти  поцілили ракетою по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв.

07:23, 01 грудня

У Сумській та Полтавській областях відбій тривоги.

07:07, 01 грудня

Київ і Київська область – загроза застосування росіянами ударних БпЛА.

06:28, 01 грудня

Вночі Росія атакувала Кропивницький ракетами

О пів на 4 ночі у Повітряних силах повідомили про ракети в напрямку Кропивницького. Уже за кілька хвилин ЗМІ написали про вибухи. 

06:13, 01 грудня

Повітряні сили повідомили, що в Сумській, Полтавській, Чернігівській областях є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

02:54, 01 грудня

Фінляндія й Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю

Уряд Фінляндії 30 листопада ухвалив нове рішення щодо відносин з країною-агресоркою. Країни розірвали угоду про прикордонну співпрацю. Відповідно до неї обидві країни брали активну участь у соціально-економічному розвитку своїх прикордонних регіонів. 

02:27, 01 грудня

Журналісти розкрили імена росіян, які досі працюють в ОБСЄ

Журналісти виявили кількох громадян країни-агресорки, які й досі працюють в ОБСЄ.  Призначення близьких до Кремля фігур на високі посади в ОБСЄ викликає занепокоєння. Адже це може дати режиму Путіна можливість саботувати роботу нейтрального за задумом міжнародного органу.

Зокрема, йдеться про:

  • дружину колишнього російського спеціального представника в ОБСЄ Андрія Руденка Салтанат Сакембаєву, яка обіймала посаду старшого помічника з політичних та адміністративних питань в ОБСЄ з 2009 року. Це дозволяло їй взаємодіяти з людьми з різного походження та мати доступ до широкого кола інформації. Сакембаєва аж до липня 2022 працювала в ОБСЄ.
  • колишнього співробітника російського посольства Антона Вушкарника, який кілька років працює радником в офісі генсека ОБСЄ. Колеги дали йому прізвисько "полковник", натякаючи на його можливу приналежність до спецслужб Росії;
  • Дарію Боярську, яка раніше була перекладачем Путіна під час його зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 у 2019 році в Японії. Вона брала участь у перекладах на щорічних сесіях ПА ОБСЄ з червня 2010 року.
01:23, 01 грудня

Хто причетний до катувань військовополонених в Оленівці

Журналістам вдалося встановити кілька імен тих осіб, через яких стався страшний теракт в Оленівці. Про це йдеться у документальному фільмі видання Kyiv Independent "Куратори зла. Називаємо імена відповідальних за злочини в Оленівці".

Наші військові серед наглядачів відзначили 7 колаборантів:

  • Кирила Шакурова із Горлівки, який колись працював в українській пенітенціарній системі;
  • начальника в'язниці Сергія Євсюкова, ексспівробітника правоохоронних органів України;
  • помічника начальника в'язниці Артема Потапчука;
  • начальника опервідділу в'язниці В'ячеслава Якурнова;
  • першого заступника начальника в'язниці Дмитра Неєлова;
  • наглядачів Василя Бакалинського, колишній громадянин України, та Юрія Дмитренка з Горлівки.
00:42, 01 грудня

Путін, здається, виграє війну в Україні – поки що, – The Economist

Новий випуск журналу The Economist вийшов з доволі неоднозначною передовицею. Матеріал містить заголовок, у якому сказано, що Путін, здається, виграє у війні проти України.

Журналісти зазначили, що вперше після того, окупанти повномасштабно вторглися, скидається на те, що Путін міг би перемогти. Мовляв, російський диктатор поставив свою країну на військові рейки й зміцнив свою владу.

Також  наголосили, що Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Однак фаталізм, самовдоволення та разюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі.

00:01, 01 грудня

На чому зосередяться США у допомозі Україні взимку

Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі розповів, що США зосередяться на трьох ключових  напрямках у допомозі Україні. Зокрема:

  • посилення можливостей ППО, щоб захисники могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру;
  • зміцнення енергетичної інфраструктури;
  • надання Україні резервного обладнання та матеріалів, зокрема, високовольтних автотрансформаторів, промислових паливних генераторів і мобільного автономного обладнання.

Автор: Юлія Муріна