"Шахеди" атакували Київ, ворог просувається на фронті: хронологія 1045 дня війни

3 січня 2025, 07:43
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Автор: Маргарита Волошина

В Україні триває 1045 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на 3 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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07:40, 03 січня

Яка ситуація у морі

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
07:20, 03 січня

Вночі агресор кілька разів атакував Нікопольщину

Місцеве населення противник обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град", поцілив дроном-камікадзе.

Потерпали Нікополь і Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає,
– ідеться у повідомленні.
 

07:00, 03 січня

Дрони атакували Сумську область

У регіоні підрозділами ППО області збито 7 ворожих “Шахедів”.

З початку року наші зенітники ліквідували вже 17 російських безпілотників,
– повідомили в ОВА.

06:40, 03 січня

Втрати ворога на 3 січня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 793 250 (+1080) осіб;
  • танків – 9 677 (+1);
  • бойових броньованих машин – 20 070 (+14);
  • артилерійських систем – 21 555 (+3);
  • РСЗВ – 1 257 (+1);
06:20, 03 січня

У Київській області поранені 4 людей, загинув водій вантажівки

В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події,
– ідеться у повідомленні ОВА.

Водночас в іншому районі уламки збитого безпілотного літального апарата впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких опинився і неповнолітніх хлопець.

Також в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранення отримала жінка, на щастя, її вже госпіталізували до лікарні.

06:00, 03 січня

У столиці фіксують падіння уламків БпЛА

Унаслідок атаки ворожих ударних дронів попередньо, є падіння уламків в Голосіївському районі.

Всі служби попрямували на місце. А проте важливо зауважити, що повітряна тривога триває – тож потрібно продовжувати дбати про власну безпеку.

Міський голова Києва Віталій Кличко додав у соцмережах, що пожежі на місці падіння уламків немає.

А от у Дарницькому районі, де також сталося падіння уламків, таки виникла пожежа – як написали в МВА, у приватному будинку. Рятувальники загасили її, інформацію про постраждалих встановлюють.

04:32, 03 січня

У Києві та Київській області чули вибухи

Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону з Чернігівщини.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.Та закликали жителів перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це написав міський голова Києві Віталій Кличко.