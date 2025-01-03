"Шахеди" атакували Київ, ворог просувається на фронті: хронологія 1045 дня війни

В Україні триває 1045 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на 3 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Ворог мав успіхи на 6 ділянках фронту: ISW показав карти зі змінами за 1 – 2 січня