"Шахеди" атакували Київ, ворог просувається на фронті: хронологія 1045 дня війни
В Україні триває 1045 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на 3 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Місцеве населення противник обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град", поцілив дроном-камікадзе. Потерпали Нікополь і Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає, У регіоні підрозділами ППО області збито 7 ворожих “Шахедів”. З початку року наші зенітники ліквідували вже 17 російських безпілотників, Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події, Водночас в іншому районі уламки збитого безпілотного літального апарата впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких опинився і неповнолітніх хлопець. Також в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранення отримала жінка, на щастя, її вже госпіталізували до лікарні. Унаслідок атаки ворожих ударних дронів попередньо, є падіння уламків в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце. А проте важливо зауважити, що повітряна тривога триває – тож потрібно продовжувати дбати про власну безпеку. Міський голова Києва Віталій Кличко додав у соцмережах, що пожежі на місці падіння уламків немає. А от у Дарницькому районі, де також сталося падіння уламків, таки виникла пожежа – як написали в МВА, у приватному будинку. Рятувальники загасили її, інформацію про постраждалих встановлюють. Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону з Чернігівщини. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.Та закликали жителів перебувати в укриттях. Згодом стало відомо, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це написав міський голова Києві Віталій Кличко.
Яка ситуація у морі
Вночі агресор кілька разів атакував Нікопольщину
– ідеться у повідомленні.
Дрони атакували Сумську область
– повідомили в ОВА.
Втрати ворога на 3 січня
У Київській області поранені 4 людей, загинув водій вантажівки
– ідеться у повідомленні ОВА.
У столиці фіксують падіння уламків БпЛА
У Києві та Київській області чули вибухи
Місцеве населення противник обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град", поцілив дроном-камікадзе.
Потерпали Нікополь і Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає,
У регіоні підрозділами ППО області збито 7 ворожих “Шахедів”.
З початку року наші зенітники ліквідували вже 17 російських безпілотників,
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події,
Водночас в іншому районі уламки збитого безпілотного літального апарата впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Внаслідок цього постраждали троє людей, серед яких опинився і неповнолітніх хлопець.
Також в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранення отримала жінка, на щастя, її вже госпіталізували до лікарні.
Унаслідок атаки ворожих ударних дронів попередньо, є падіння уламків в Голосіївському районі.
Всі служби попрямували на місце. А проте важливо зауважити, що повітряна тривога триває – тож потрібно продовжувати дбати про власну безпеку.
Міський голова Києва Віталій Кличко додав у соцмережах, що пожежі на місці падіння уламків немає.
А от у Дарницькому районі, де також сталося падіння уламків, таки виникла пожежа – як написали в МВА, у приватному будинку. Рятувальники загасили її, інформацію про постраждалих встановлюють.
Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону з Чернігівщини.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.Та закликали жителів перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це написав міський голова Києві Віталій Кличко.