Росіяни влучили у багатоповерхівку у Сумах, вибухи у Росії: хронологія 1072 дня війни

В Україні триває 1072 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.

Про головні події дня станом на четвер, 30 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

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