Росіяни влучили у багатоповерхівку у Сумах, вибухи у Росії: хронологія 1072 дня війни
В Україні триває 1072 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії зіткнення, даючи противнику гідну відсіч.
Про головні події дня станом на четвер, 30 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Внаслідок удару у будинку пошкодило вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи. Наразі триває розбір завалів. Рятувальники дістали тіла двох людей, це чоловік та жінка. Рятувальникам вдалося врятувати 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей. За даними ДСНС, станом на 06:00 відомо про 9 постраждалих. Про загиблих надзвичайники не повідомляють. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: Метою атаки могла бути розподільна станція нафтопроводу "Дружба" поблизу населеного пункту Новозибків. Нафтопровід "Дружба" – це стратегічний об'єкт, що має ключове значення для постачання нафти з Росії до білоруських нафтопереробних заводів та до Європи. Через нього транспортують близько 33 мільйонів тонн нафти на рік. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, В ОВА також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників. Незадовго після цього гучно було у Києві. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. За словами Артема Кобзаря, внаслідок удару були пошкоджені вікна та стіни. На місці удару вже працює "швидка" та рятувальники. На місці удару розгорнутий штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Які наслідки влучання у Сумах
Втрати ворога на 30 січня
Вибухи чули у Брянській області
У Києві та в області працювала ППО
– йдеться в публікації.
У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку
Внаслідок удару у будинку пошкодило вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи. Наразі триває розбір завалів. Рятувальники дістали тіла двох людей, це чоловік та жінка.
Рятувальникам вдалося врятувати 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей. За даними ДСНС, станом на 06:00 відомо про 9 постраждалих. Про загиблих надзвичайники не повідомляють.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
Метою атаки могла бути розподільна станція нафтопроводу "Дружба" поблизу населеного пункту Новозибків.
Нафтопровід "Дружба" – це стратегічний об'єкт, що має ключове значення для постачання нафти з Росії до білоруських нафтопереробних заводів та до Європи. Через нього транспортують близько 33 мільйонів тонн нафти на рік.
Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
В ОВА також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників. Незадовго після цього гучно було у Києві.
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. За словами Артема Кобзаря, внаслідок удару були пошкоджені вікна та стіни. На місці удару вже працює "швидка" та рятувальники.
На місці удару розгорнутий штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.