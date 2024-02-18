Мінус Су-34, у боях за Авдіївку знищено ще майже 50 тисяч окупантів: хронологія 725 дня війни
Майже два роки триває повномасштабна війна. Росія продовжує терор цивільних і не залишає спроб захопити більше українських територій. Сили оборони дають потужну відсіч ворогу.
Яка ситуація на фронті сьогодні, про нові воєнні злочини окупантів та головні новини 18 лютого пише 24 Канал.
Важливо Українські підрозділи вивели з Авдіївки: що відбувається на одному з найважчих напрямків
Мережею ширилися кадри з розстрілом українських полонених в Авдіївці. Наразі наші військові з'ясовують, що саме відбулося, щоб підтвердити чи спростувати інформацію про черговий воєнний злочин окупантів. Немає спростування або підтвердження. Триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини. Вони понесуть за це відповідальність, Правоохоронці зафільмували місце атаки Росії на Краматорськ. Поліцейські та інші люди намагалися знайти живих людей. Перші хвилини у Краматорську після ворожого обстрілу: відео Патрульної поліції Під час виступу на Мюнхенській конференції Боррель заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, Сектором Газа, Глобальним Півднем й обороною. За її словами, ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку. Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у Patriot були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані, – додала вона. Росія втратила 224 танки. Це понад 7 танкових батальйонів (якщо брати по 31), в районі 3 танкових полків. ЗСУ спалили за декілька місяців під Авдіївкою російську танкову дивізію. Під Авдіївкою знищили різні модифікації, але загалом дуже багато нової техніки: Ці танки супроводжували перевезення піхоти. Також Росія втратила 359 броньованих машин, з них 121 МТЛБ. Саме БТРів 60+, 165 БМП-1/2/3. Основний "БТР" росіян у цій битві був МТЛБ. За інформацією поліції Донецької області, вибухотехніки змогли встановити тип ракет, які було використано проти мирного населення. Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М", Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню анонсував нову військову допомогу Україні. Наша держава отримає новітні французькі дрони-камікадзе для потреб фронту. Лекорню зазначив, що Франція ще розробляє новітні дрони камікадзе. За словами міністра, це розроблення наразі перебуває в експериментальній фазі. Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього обладнання нового покоління, Уранці артилерія ворога завдала з десяток ударів по селу Мирівської громади. Відомо, що 56-річний місцевий мешканець отримав поранення. Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів. Правоохоронці документують наслідки обстрілу. Українські військові, за наказом головнокомандувача ЗСУ, відійшли від позицій у місті Авдіївка, щоб вберегти життя особового складу. Водночас нашим захисникам уже вдалося закріпитися на нових позиціях. Лиховій зазначив, що наші війська наразі додатково обладнують та фортифікують наступні рубежі оборони. За словами капітана, Збройні Сили та інші складові Сил оборони готові до можливих інших наступних наступальних дій противника. Вони (наступальні дії Росії – 24 Канал), на жаль, вже відбуваються. Наприклад, за минулу добу було відбито 14 атак російських окупантів біля села Ласточкине, яке на захід від Авдіївки. І ця цифра показує, що ворог активно намагається розвинути наступ, Перші літаки винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі вже влітку. Повідомляється, що це відбудеться орієнтовно у червні 2024 року. Я думаю, що в червні ми побачимо їх (літаки-винищувачі F-16 – 24 Канал) в Україні, Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що всі підрозділи Сил оборони, які опинились під загрозою оточення в Авдіївці, виведені на нові позиції. Про це він повідомив в ефірі телемарафону. Біля Авдіївки всі підрозділи Сили оборони, які перебували під загрозою блокування, виведені на нові більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання, вони стоять на заваді подальшого просування ворога. Позиції були підготовлені, здійснена фортифікація, Лиховій повідомив, що наразі не може назвати кількість українських військових, які потрапили в полон під час виходу з міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарня й дитячі садки. Уряд ухвалив Постанову, яка дозволить залучити кошти, необхідні для реалізації проєкту щодо постачання й обслуговування двох протимінних британських кораблів класу "Sandown" – "Черкаси" та "Чернігів". За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше, Поки що кораблі не можуть прибути у води України – це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн. Головнокомандувач ЗСУ разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргилевичем вшанував своїх загиблих побратимів і посестер, з якими взимку 2015 року воював в районі Дебальцево. На Аскольдовій могилі у Києві є пам’ятник, зведений в пам’ять боротьби на Дебальцевському напрямку. Бої за Дебальцеве – це для мене не лише термін з історії нашої десятилітньої війни за Незалежність проти російської агресії, У Тернопільській області 18 лютого стався землетрус. Мовиться, що поштовхи зафіксували близько 11:07. За даними експертів, глибина сягала 5 кілометрів. Магнітуда сягала 2,6 (за шкалою Ріхтера – 24 Канал). За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, Кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох. Уламками засобів ураження та вибуховими хвилями пошкоджено більш ніж 20 домогосподарств і автомобіль. Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що росіяни намагаються досягти якихось успіхів на Мар'їнському напрямку, однак успіху не має. Крім цього, ворожа армія хоче просуватись в на Авдіївському напрямку. На Авдіївському напрямку є спроби наступати на село Ласточкіне, Речник розповів, що за добу там відбили 14 атак. Поблизу села Веселе, що у Донецькій області, росіяни розстріляли двох полонених. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця". Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Міністр вважає, що ордер МКС на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає для Німеччини необхідність продовжувати збирати докази. Також він висловив надію, що Путін врешті постане перед судом. ГУР МО повідомило, що російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Аби перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір". Агентами було знайдено військову техніку окупантів у селищі міського типу Азовське, для подальшого перекидання її на фронт. Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України оприлюднило відео, як військові обороняли Авдіївку від ворога до останнього. Ці кадри – унікальний матеріал, який зняли в місті разом з воїнами 3-го полку ССО. Оборона Авдіївки: дивіться відео Очільника Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова днями відправили у відставку. Однак, це навряд якось поміняє ситуацію, зауважив речник ВМС. Дмитро Плетенчук пояснив, що зміна командувача нічого не змінить, адже це замкнута акваторія. І вибору росіяни особливого не мають. Аналітики зауважили, що більшість російських пропагандистів характеризували український відхід як нібито "неорганізований", "хаотичний". Також заявляли, що буцімто "захопили великі групи полонених", які опинилися в оточенні. Однак, в ISW не знайшли жодних доказів, які б підтверджували ці гучні російські заяви. Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація, відбувається з'ясування і потрібно перевірити. В таких випадках частина людей ще виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в ппд, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними, Агенти "Атеш" здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі у Волгоградській області. Партизани спалили релейну шафу, що тимчасово призупинить перекидання військової техніки. Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція – важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть з цим проблеми. Це помста за Авдіївку! Командувач ОСУВ "Таврія" повідомив, що за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024-го) на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали: У Львівській міськраді підтвердили, що пролунав вибух в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. На місці працювали пожежники. Площа загоряння становила приблизно 400 квадратних метрів. Загоряння ліквідували, постраждалих немає. Будівля промислового характеру. Причини вибуху та загорання ще встановлюють відповідні спеціалісти, У лікарні тимчасово окупованого Севастополя помер заступник командувача 18-ї армії Росії. Йдеться про полковника Магомедалі Магомеджанова. В окупованому Мелітополі 17 лютого раптово пролунали потужні вибухи. Виявилося, що в одну зі спортшкіл міста чоловік приніс ручний гранатомет. У мережі показали відео інциденту. На ньому можна побачити, що постріл здійснили прямо у приміщенні, де займалися діти. Постріл гранатомета у дитячій спортивній школі: дивіться відео Вдень 17 лютого Росія атакувала Куп'янськ авіабомбами. Аварійно-рятувальні роботи завершили. На жаль, унаслідок обстрілу загинуло 2 людини. Ввечері 17 лютого окупанти обстріляли Слов'янськ і Краматорськ ракетами. На жаль, кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох. Вранці 18 лютого серед завалів у Слов'янську виявили ще одне тіло, ймовірно, сторожа. У Краматорську знайдено рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака. У Кільському інституті світової економіки (IFW) зазначили, що країнам Європи, аби повністю замінити допомогу США для України, доведеться подвоїти ту, що існує зараз. На вулиці Антоновича близько о 04:00 пролунав потужний вибух, після чого спалахнула пожежа. У коментарі 24 Каналу речниця СБУ у Львівській області повідомила, що причину вибуху згодом повідомлять спеціалісти. Також наголосила, що причиною не були ракети або якась інша атака. Росіяни 17 лютого вкотре спробували піти в наступ на позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку. Однак, Силам оборони вдалося ліквідувати загрозу. Знищення ворога на Запорізькому напрямку: дивіться відео Україна втратила ще одного захисника – 19-річного Назара Янкевича. Юний Герой загинув 12 лютого в районі Авдіївки під час виконання бойового завдання. Сили оборони були змушені покинути Авдіївку через брак боєприпасів, що виник внаслідок бездіяльності Конгресу США. Про це заявили в Білому домі з посиланням на телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Зеленського. Президент США наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування. Володимир Зеленський переконаний, що жодна європейська держава наразі не готова до війни з Росією. Населення не готували до цього. Росія намагається приховати свої втрати, тож достеменно не відомо, скільки окупантів загинуло під час знищення "Цезаря Кунікова". Дмитро Плетенчук наголосив, що корабель – це така одиниця, яка в море сама не ходить. Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі, але, скоріш за все, в повному, був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби – все ж таки було темно, звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані – важко сказати, Держава-агресор загрожує і західним країнам. Необхідно взяти до уваги той факт, що Росія готова йти на великі політичні та військові ризики. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив міністр оборони Швеції. Поль Джонсон наголосив, що Україна є щитом проти подальшої російської експансії, однак, Путін не зупиниться, поки його хтось не зупинить. Цієї ночі збили 12 "Шахедів" і авіаційну ракету Х-59. Командувач Повітряних сил повідомив, що сьогодні близько 06:00 ще один російський Су-34 "успішно повернувся" на базу. Окупанти атакували Полтавщину дронами. Росіяни завдали удару о інфраструктурному об'єкту. Спалахнула пожежа. На щастя, без жертв і постраждалих. Агент "Атеш", який є військовослужбовцем збройних сил Росії, розповів, що під час запеклих боїв за Авдіївку авіація окупантів відкрила дружній вогонь й завдала удару по позиціях загарбників. Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що перевага Росії в повітрі стає загрозливою. Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони. "Поширена перервана перевага в повітрі дозволила б окупантам проводити звичайні широкомасштабні авіаційні операції та бомбити українські міста за лінією фронту з руйнівним ефектом", – зазначили в ISW. Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила передати усю свою артилерію Україні, аби вона могла протистояти ворогу. Вона також закликала країни Європи посилювати військову допомогу, адже інші країни ще мають боєприпаси та системи ППО. Лідери держав поговорять в онлайн-режимі найближчим часом у рамках зустрічі G7. Для нас ця підтримка дуже важлива. Говорив з Джо Байденом, він запевнив: стовідсотково буде підтримувати Україну, зробить усе, щоб був позитивний результат. У мене немає сумнівів, що США залишаться нашим стратегічним партнером, Президент додав, що деякі деталі не буде говорити, але думає, що в рамках зустрічі G7 найближчим часом зустрінеться з Байденом онлайн. Відео з літаком поширився в інтернеті ввечері 17 лютого. Імовірно, на ньому зафіксовано падіння одного зі збитих Су в Луганській області. Момент імовірного збиття російського літака Су в Луганській області: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+) У Полтавському районі чули вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали, що до міста наближаються ворожі БпЛА. Пресофіцер Третьої штурмової бригади сказав, що критичний момент уже виконаний, втім, ця операція досить велика. Не тільки моя бригада. Думаю не мені казати про її завершення. Поки вона у процесі. Але найкритичніший момент, він пройдений, У Харкові чути вибухи. Напередодні очільник МЗС зустрівся з китайським колегою. Темами розмови стали торгівля, двосторонні відносини та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.
Триває з'ясування, – ОСУВ "Таврія" щодо ймовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці
– розповів Дмитро Лиховій.
Поліція показала перші хвилини після обстрілу Краматорська
Боррель: найголовніше зобов'язання ЄС перед Україною – членство в блоці
Україна і США можуть підписати угоду про гарантії безпеки до липневого саміту НАТО у Вашингтоні, – Ольга Стефанішина
OSINT-аналітики порахували втрати ворога в Авдіївці
Росія атакувала Слов'янськ та Краматорськ ракетами щонайменше двох типів
– йдеться у повідомленні поліції Донецької області.
Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції
– підкреслив він.
Ворог завдав удару по Дніпропетровській області
Відбулося закріплення на нових позиціях, – ЗСУ про становище військових після виходу з Авдіївки
– пояснив речник.
Перші F-16 з'являться в українському небі орієнтовно у червні цього року, – Foreign Policy
– заявив глава литовського оборонного відомства Арвідас Анушаускас.
Усі підрозділи Сил оборони, які були під загрозою оточення, виведені з міста
— наголосив речник.
Росіяни обстріляли селище Борова на Харківщині
Міноборони започатковує угруповання протимінних сил у Чорному морі
– прокоментував Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Сирський вшанував своїх побратимів та посестер, з якими воював в Дебальцево
– сказав Сирський.
На Тернопільщині стався землетрус
– йдеться у повідомленні ГЦСК.
Пошукову операцію внаслідок удару по Слов'янську та Краматорську завершили
У ЗСУ припустили, що ворог хоче захопити село Ласточкіне на Авдіївському напрямку
– зауважив він.
Росіяни розстріляли двох українських полонених на Донеччині
Німеччина зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні
Окупанти блокують трансляцію українських медіа на тимчасово окупованих територіях
Наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.
Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував російську техніку для перекиду біля залізниці в Азовську
Сили спецоперацій показали унікальні кадри оборони Авдіївки
Відставка командувача ЧФ Росії Соколова: чи вплине це на ворожий флот
Росіяни висвітлювали події в Авдіївці не так, як зазвичай: аналіз ISW
Чому зараз некоректно називати кількість воїнів, що потрапили у полон в Авдіївці
– заявив речник ОСУВ "Таврія".
Партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі
– підкреслили в "Атеш".
Понад 4 місяці активних боїв за Авдіївку: у ЗСУ розкрили втрати Росії
У Львівській міськраді розповіли про нічний вибух
– зазначили в міській раді.
Замкомандувача 18-ї армії Росії помер від поранень у Севастополі
У спортшколі в Мелітополі "випадково" вистрілив ручний гранатомет
У Куп'янську завершили рятувальні роботи: кількість загиблих зросла
У Краматорську й Слов'янську зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
Що потрібно Європі, аби повністю замінити допомогу США для України
У Львові вночі стався потужний вибух
Росіяни спробували наступати на Запорізькому напрямку
У боях за Авдіївку загинув Назар Янкевич
ЗСУ довелося піти з Авдіївки через брак снарядів: Білий дім звинуватив Конгрес у бездіяльності
У Європі немає країни, яка була б готовою до війни, – Зеленський
Велика частина екіпажу корабля "Цезар Куніков", ймовірно, загинула, – ВМС
– пояснив речник ВМС.
Росія готова йти на великі ризики й загрожує Заходу, – міністр оборони Швеції
Вночі Росія атакувала "Шахедами" й ракетою: скільки збили
Вранці збили ще один ворожий Су-34
Сили оборони знищили 3 літаки й майже 1100 окупантів
Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту Полтавщини
Після захоплення Авдіївки росіяни завдали удару по власних позиціях
Перевага Росії в повітрі стає загрозливою, – ISW
У Данії закликали Європу посилити допомогу
Зеленський поговорить з Байденом онлайн
– сказав Зеленський.
У мережі шириться відео можливого збиття Су в Луганській області
Вибухи на Полтавщині
Критичний момент минув, – 3 ОШБр про вихід з Авдіївки
– заявив Олександр Бородін.
Кулеба зустрівся з Ван Ї
Мережею ширилися кадри з розстрілом українських полонених в Авдіївці. Наразі наші військові з'ясовують, що саме відбулося, щоб підтвердити чи спростувати інформацію про черговий воєнний злочин окупантів.
Немає спростування або підтвердження. Триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини. Вони понесуть за це відповідальність,
Правоохоронці зафільмували місце атаки Росії на Краматорськ. Поліцейські та інші люди намагалися знайти живих людей.
Перші хвилини у Краматорську після ворожого обстрілу: відео Патрульної поліції
Під час виступу на Мюнхенській конференції Боррель заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, Сектором Газа, Глобальним Півднем й обороною.
За її словами, ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку.
Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у Patriot були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані, – додала вона.
Росія втратила 224 танки. Це понад 7 танкових батальйонів (якщо брати по 31), в районі 3 танкових полків. ЗСУ спалили за декілька місяців під Авдіївкою російську танкову дивізію.
Під Авдіївкою знищили різні модифікації, але загалом дуже багато нової техніки:
Ці танки супроводжували перевезення піхоти. Також Росія втратила 359 броньованих машин, з них 121 МТЛБ. Саме БТРів 60+, 165 БМП-1/2/3. Основний "БТР" росіян у цій битві був МТЛБ.
За інформацією поліції Донецької області, вибухотехніки змогли встановити тип ракет, які було використано проти мирного населення.
Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М",
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню анонсував нову військову допомогу Україні. Наша держава отримає новітні французькі дрони-камікадзе для потреб фронту.
Лекорню зазначив, що Франція ще розробляє новітні дрони камікадзе. За словами міністра, це розроблення наразі перебуває в експериментальній фазі.
Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього обладнання нового покоління,
Уранці артилерія ворога завдала з десяток ударів по селу Мирівської громади.
Відомо, що 56-річний місцевий мешканець отримав поранення. Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу.
Українські військові, за наказом головнокомандувача ЗСУ, відійшли від позицій у місті Авдіївка, щоб вберегти життя особового складу. Водночас нашим захисникам уже вдалося закріпитися на нових позиціях.
Лиховій зазначив, що наші війська наразі додатково обладнують та фортифікують наступні рубежі оборони. За словами капітана, Збройні Сили та інші складові Сил оборони готові до можливих інших наступних наступальних дій противника.
Вони (наступальні дії Росії – 24 Канал), на жаль, вже відбуваються. Наприклад, за минулу добу було відбито 14 атак російських окупантів біля села Ласточкине, яке на захід від Авдіївки. І ця цифра показує, що ворог активно намагається розвинути наступ,
Перші літаки винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі вже влітку. Повідомляється, що це відбудеться орієнтовно у червні 2024 року.
Я думаю, що в червні ми побачимо їх (літаки-винищувачі F-16 – 24 Канал) в Україні,
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що всі підрозділи Сил оборони, які опинились під загрозою оточення в Авдіївці, виведені на нові позиції. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Біля Авдіївки всі підрозділи Сили оборони, які перебували під загрозою блокування, виведені на нові більш вигідні позиції. Продовжують виконувати бойові завдання, вони стоять на заваді подальшого просування ворога. Позиції були підготовлені, здійснена фортифікація,
Лиховій повідомив, що наразі не може назвати кількість українських військових, які потрапили в полон під час виходу з міста.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, лікарня й дитячі садки.
Уряд ухвалив Постанову, яка дозволить залучити кошти, необхідні для реалізації проєкту щодо постачання й обслуговування двох протимінних британських кораблів класу "Sandown" – "Черкаси" та "Чернігів".
За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше,
Поки що кораблі не можуть прибути у води України – це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн.
Головнокомандувач ЗСУ разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргилевичем вшанував своїх загиблих побратимів і посестер, з якими взимку 2015 року воював в районі Дебальцево.
На Аскольдовій могилі у Києві є пам’ятник, зведений в пам’ять боротьби на Дебальцевському напрямку.
Бої за Дебальцеве – це для мене не лише термін з історії нашої десятилітньої війни за Незалежність проти російської агресії,
У Тернопільській області 18 лютого стався землетрус. Мовиться, що поштовхи зафіксували близько 11:07. За даними експертів, глибина сягала 5 кілометрів. Магнітуда сягала 2,6 (за шкалою Ріхтера – 24 Канал).
За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах,
Кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох. Уламками засобів ураження та вибуховими хвилями пошкоджено більш ніж 20 домогосподарств і автомобіль.
Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що росіяни намагаються досягти якихось успіхів на Мар'їнському напрямку, однак успіху не має. Крім цього, ворожа армія хоче просуватись в на Авдіївському напрямку.
На Авдіївському напрямку є спроби наступати на село Ласточкіне,
Речник розповів, що за добу там відбили 14 атак.
Поблизу села Веселе, що у Донецькій області, росіяни розстріляли двох полонених. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ "Хортиця".
Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.
Міністр вважає, що ордер МКС на арешт російського диктатора Володимира Путіна означає для Німеччини необхідність продовжувати збирати докази. Також він висловив надію, що Путін врешті постане перед судом.
ГУР МО повідомило, що російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації.
Аби перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір".
Агентами було знайдено військову техніку окупантів у селищі міського типу Азовське, для подальшого перекидання її на фронт. Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України оприлюднило відео, як військові обороняли Авдіївку від ворога до останнього. Ці кадри – унікальний матеріал, який зняли в місті разом з воїнами 3-го полку ССО.
Оборона Авдіївки: дивіться відео
Очільника Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова днями відправили у відставку. Однак, це навряд якось поміняє ситуацію, зауважив речник ВМС.
Дмитро Плетенчук пояснив, що зміна командувача нічого не змінить, адже це замкнута акваторія. І вибору росіяни особливого не мають.
Аналітики зауважили, що більшість російських пропагандистів характеризували український відхід як нібито "неорганізований", "хаотичний". Також заявляли, що буцімто "захопили великі групи полонених", які опинилися в оточенні.
Однак, в ISW не знайшли жодних доказів, які б підтверджували ці гучні російські заяви.
Ми не можемо говорити про конкретні цифри, тому що відбувається верифікація, відбувається з'ясування і потрібно перевірити. В таких випадках частина людей ще виходить до своїх підрозділів, пізніше приходять в ппд, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними,
Агенти "Атеш" здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі у Волгоградській області. Партизани спалили релейну шафу, що тимчасово призупинить перекидання військової техніки.
Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція – важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть з цим проблеми. Це помста за Авдіївку!
Командувач ОСУВ "Таврія" повідомив, що за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024-го) на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:
У Львівській міськраді підтвердили, що пролунав вибух в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. На місці працювали пожежники.
Площа загоряння становила приблизно 400 квадратних метрів. Загоряння ліквідували, постраждалих немає.
Будівля промислового характеру. Причини вибуху та загорання ще встановлюють відповідні спеціалісти,
У лікарні тимчасово окупованого Севастополя помер заступник командувача 18-ї армії Росії. Йдеться про полковника Магомедалі Магомеджанова.
В окупованому Мелітополі 17 лютого раптово пролунали потужні вибухи. Виявилося, що в одну зі спортшкіл міста чоловік приніс ручний гранатомет.
У мережі показали відео інциденту. На ньому можна побачити, що постріл здійснили прямо у приміщенні, де займалися діти.
Постріл гранатомета у дитячій спортивній школі: дивіться відео
Вдень 17 лютого Росія атакувала Куп'янськ авіабомбами. Аварійно-рятувальні роботи завершили. На жаль, унаслідок обстрілу загинуло 2 людини.
Ввечері 17 лютого окупанти обстріляли Слов'янськ і Краматорськ ракетами. На жаль, кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох.
Вранці 18 лютого серед завалів у Слов'янську виявили ще одне тіло, ймовірно, сторожа. У Краматорську знайдено рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.
У Кільському інституті світової економіки (IFW) зазначили, що країнам Європи, аби повністю замінити допомогу США для України, доведеться подвоїти ту, що існує зараз.
На вулиці Антоновича близько о 04:00 пролунав потужний вибух, після чого спалахнула пожежа.
У коментарі 24 Каналу речниця СБУ у Львівській області повідомила, що причину вибуху згодом повідомлять спеціалісти. Також наголосила, що причиною не були ракети або якась інша атака.
Росіяни 17 лютого вкотре спробували піти в наступ на позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку. Однак, Силам оборони вдалося ліквідувати загрозу.
Знищення ворога на Запорізькому напрямку: дивіться відео
Україна втратила ще одного захисника – 19-річного Назара Янкевича. Юний Герой загинув 12 лютого в районі Авдіївки під час виконання бойового завдання.
Сили оборони були змушені покинути Авдіївку через брак боєприпасів, що виник внаслідок бездіяльності Конгресу США. Про це заявили в Білому домі з посиланням на телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Зеленського.
Президент США наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування.
Володимир Зеленський переконаний, що жодна європейська держава наразі не готова до війни з Росією. Населення не готували до цього.
Росія намагається приховати свої втрати, тож достеменно не відомо, скільки окупантів загинуло під час знищення "Цезаря Кунікова". Дмитро Плетенчук наголосив, що корабель – це така одиниця, яка в море сама не ходить.
Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі, але, скоріш за все, в повному, був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби – все ж таки було темно, звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані – важко сказати,
Держава-агресор загрожує і західним країнам. Необхідно взяти до уваги той факт, що Росія готова йти на великі політичні та військові ризики.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив міністр оборони Швеції. Поль Джонсон наголосив, що Україна є щитом проти подальшої російської експансії, однак, Путін не зупиниться, поки його хтось не зупинить.
Цієї ночі збили 12 "Шахедів" і авіаційну ракету Х-59.
Командувач Повітряних сил повідомив, що сьогодні близько 06:00 ще один російський Су-34 "успішно повернувся" на базу.
Окупанти атакували Полтавщину дронами. Росіяни завдали удару о інфраструктурному об'єкту. Спалахнула пожежа. На щастя, без жертв і постраждалих.
Агент "Атеш", який є військовослужбовцем збройних сил Росії, розповів, що під час запеклих боїв за Авдіївку авіація окупантів відкрила дружній вогонь й завдала удару по позиціях загарбників.
Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що перевага Росії в повітрі стає загрозливою. Україні необхідні сучасні системи протиповітряної оборони.
"Поширена перервана перевага в повітрі дозволила б окупантам проводити звичайні широкомасштабні авіаційні операції та бомбити українські міста за лінією фронту з руйнівним ефектом", – зазначили в ISW.
Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила передати усю свою артилерію Україні, аби вона могла протистояти ворогу.
Вона також закликала країни Європи посилювати військову допомогу, адже інші країни ще мають боєприпаси та системи ППО.
Лідери держав поговорять в онлайн-режимі найближчим часом у рамках зустрічі G7.
Для нас ця підтримка дуже важлива. Говорив з Джо Байденом, він запевнив: стовідсотково буде підтримувати Україну, зробить усе, щоб був позитивний результат. У мене немає сумнівів, що США залишаться нашим стратегічним партнером,
Президент додав, що деякі деталі не буде говорити, але думає, що в рамках зустрічі G7 найближчим часом зустрінеться з Байденом онлайн.
Відео з літаком поширився в інтернеті ввечері 17 лютого. Імовірно, на ньому зафіксовано падіння одного зі збитих Су в Луганській області.
Момент імовірного збиття російського літака Су в Луганській області: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)
У Полтавському районі чули вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали, що до міста наближаються ворожі БпЛА.
Пресофіцер Третьої штурмової бригади сказав, що критичний момент уже виконаний, втім, ця операція досить велика.
Не тільки моя бригада. Думаю не мені казати про її завершення. Поки вона у процесі. Але найкритичніший момент, він пройдений,
У Харкові чути вибухи.
Напередодні очільник МЗС зустрівся з китайським колегою. Темами розмови стали торгівля, двосторонні відносини та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні.