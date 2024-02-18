Мінус Су-34, у боях за Авдіївку знищено ще майже 50 тисяч окупантів: хронологія 725 дня війни

Майже два роки триває повномасштабна війна. Росія продовжує терор цивільних і не залишає спроб захопити більше українських територій. Сили оборони дають потужну відсіч ворогу.

Яка ситуація на фронті сьогодні, про нові воєнні злочини окупантів та головні новини 18 лютого пише 24 Канал.

Важливо Українські підрозділи вивели з Авдіївки: що відбувається на одному з найважчих напрямків