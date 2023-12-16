Росія знову атакувала Україну "Шахедами": хронологія 661 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 661 добу. Вночі окупанти знову атакували мирні населені пункти "Шахедами".

Про наслідки нічної атаки росіян, нові воєнні злочини окупантів, боротьбу українців проти агресора, ситуацію на міжнародній арені й головні події 16 грудня пише 24 Канал.

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