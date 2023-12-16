Росія знову атакувала Україну "Шахедами": хронологія 661 дня війни

16 грудня 2023, 06:59
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 661 добу. Вночі окупанти знову атакували мирні населені пункти "Шахедами".

Про наслідки нічної атаки росіян, нові воєнні злочини окупантів, боротьбу українців проти агресора, ситуацію на міжнародній арені й головні події 16 грудня пише 24 Канал.

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05:15, 16 грудня

У Києві відпрацювала ППО: всі "Шахеди" знищено

Начальник КМВА повідомив, що всі "Шахеди", якими росіяни намагалися атакувати Київ, знищено. Внаслідок роботи ППО та падіння уламків у столиці ніхто не постраждав.

03:49, 16 грудня

Відбій загрози "Шахедів" по всіх областях.

02:46, 16 грудня

28-річна українка померла у Польщі після пологів. Правоохоронці вже почали розслідування.

01:56, 16 грудня

Макрон назвав умову, за якої Орбан не блокуватиме рух України до ЄС

За словами президента Франції, Віктор Орбан сказав, що  не блокуватиме рух України до ЄС, якщо наша держава виконає всі 7 умов Єврокомісії.

01:00, 16 грудня

Повітряні Сили також повідомляли про рух "Шахедів" через Херсон, у районі Умані, у Вінницькій області, в районі Чернігова та Ніжина, згодом знову в Бориспільському районі.

00:32, 16 грудня

 Віталій Кличко написав: "Вибухи в Подільському районі столиці."

00:12, 16 грудня

Декілька ударних БпЛА в південній частині Кіровоградської області, курс північно-західний.

00:09, 16 грудня

У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

00:08, 16 грудня

БпЛА в Броварському районі, курсом на Київ.

00:04, 16 грудня

Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку на Київщині.

 

Автор: Юлія Муріна