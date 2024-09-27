Чергова атака "Шахедами", Зеленський затримується у США: хронологія 947 дня війни
В Україні триває 947 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують давати гідну відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат.
Про головні події дня станом на 27 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та головні міжнародні події розповідає 24 Канал.
Дивіться також Масована атака "Шахедів", Зеленський зустрівся з Байденом і Гарріс: хронологія 946 дня війни
У Ростовській області вночі лунали вибухи. Окупанти заявили, що регіон опинився під атакою дронів-камікадзе. Після потужних вибухів у Новошахтинську Ростовської області спалахнула масштабна пожежа. Російська влада офіційно не повідомляла, де спалахнула пожежа, однак місцеві телеграм-канали стверджують, що масштабне загоряння сталося біля ЛЕП. Володимир Зеленський затримається у США. У ЗМІ пишуть, що ймовірно, сьогодні президент України зустрінеться з Дональдом Трампом. У ніч проти 27 вересня російська армія вкотре атакувала українські території дронами-камікадзе типу "Шахед". Потужні вибухи уночі лунали, зокрема, на Одещині. Наразі про наслідки ворожої атаки не повідомляли.
У Ростовській області вночі були вибухи
Росія вкотре атакувала "Шахедами"
У Ростовській області вночі лунали вибухи. Окупанти заявили, що регіон опинився під атакою дронів-камікадзе.
Після потужних вибухів у Новошахтинську Ростовської області спалахнула масштабна пожежа. Російська влада офіційно не повідомляла, де спалахнула пожежа, однак місцеві телеграм-канали стверджують, що масштабне загоряння сталося біля ЛЕП.
Володимир Зеленський затримається у США. У ЗМІ пишуть, що ймовірно, сьогодні президент України зустрінеться з Дональдом Трампом.
У ніч проти 27 вересня російська армія вкотре атакувала українські території дронами-камікадзе типу "Шахед". Потужні вибухи уночі лунали, зокрема, на Одещині. Наразі про наслідки ворожої атаки не повідомляли.