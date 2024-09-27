Чергова атака "Шахедами", Зеленський затримується у США: хронологія 947 дня війни

В Україні триває 947 доба повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Сили оборони продовжують давати гідну відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат.

Про головні події дня станом на 27 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та головні міжнародні події розповідає 24 Канал.

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