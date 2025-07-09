Мета росіян – зберегти інтенсивність війни до 2027 року, – ЦПД про плани ворога
- Керівник ЦПД розповів про мету ворога.
- За його словами, ціль росіян – зберегти інтенсивність війни до 2027 року.
Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території. Станом на зараз країна-агресорка Росія має на меті зберігати інтенсивність війни до 2027 року.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву керівника ЦПД Андрія Коваленка в ефірі телемарафону.
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Плани Росії
Коваленко наголосив, що станом на зараз мета російської армії – зберігати інтенсивність бойових дій до 2027 року.
Тобто ресурси накопичені були до кінця 2025-го року, зараз накопичуються ресурси на весь 2026-й рік інтенсивної війни, такої як зараз,
– зазначив керівник ЦПД.
За його словами, ворог намагатиметься робити все, щоб ще довше продовжити її.
Він також пояснив, від чого залежить здатність Росії вести війну. Зокрема, він вказав наступне:
- Підтримка Росії від КНДР щодо зброї.
- Технології від Китаю: ворог отримує певні технологічні елементи від Китаю.
- Відсутність американських санкцій.