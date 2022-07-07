росія ще не контролює Луганщину, це її ціль номер 1, – Маляр про найгарячіші місця фронту

російська армія намагається захопити всю Луганську область та вийти на адмінмежі Донецької області. І хоча в кремлі переконують, що це сталося, поки окупантам не вдалося взяти всю Луганщину під свій контроль.

Ще 3 липня російські пропагандисти бравурно повідомляли про те, що міністр оборони росії сєргєй шойгу офіційно доклав їхньому диктатору владіміру путіну про те, що російська армія повністю захопила Луганську область. Але слова російського міністра оборони, який і дня не служив в армії, виявилися "дещо перебільшеними".

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3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів і покинути місто, яке взяли під контроль окупанти. Однак ні про яке цілковите захоплення Луганської області мова не йде. Адже ще залишаються населенні пункти, за які йдуть бої. Як і за трасу Лисичанськ – Бахмут. Вона хоч і прострілюється загарбниками, але ними не контролюється.

Вранці 7 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Для цього російські загарбники займаються переміщенням підрозділів.

Інформацію про те, що бої за Луганську область і далі тривають, підтвердила і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані української розвідки.

"кремль не відмовляється від виконання жодної зі своїх стратегічних цілей щодо нашої держави. З огляду на масштаби, завдання та терміни проведення так званої "спеціальної операції", росія станом на зараз веде війну на виснаження. На теперішній час основні зусилля противника зосередженні на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, який станом на зараз ворогом ще не встановлений", – наголосила Ганна Маляр.

Гарячі місця на фронті

Вона відзначила, що зараз чи не найгарячіше на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Саме там ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області.

Щодо інших важливих ділянок фронту, то на Харківському та Балаклійському напрямках противник продовжуватиме стримувати Сили оборони від просування у напрямку державного кордону. А також постарається втримати контроль над логістичним сполученням з російського Бєлгорода до окупованого Куп'янська.

На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення наступальних дій у напрямку Запоріжжя. А також здійснення обходу в напрямку Велика Новосілка – Покровське. Все це з метою оточення наших підрозділів. Саме тому на цьому напрямку підрозділи російських окупаційних військ посилюються п'ятьма батальйонними тактичними групами.

Ганна Маляр також відзначила, що на Криворізькому та Миколаївському напрямку противник намагатиметься утримати захоплені території на правому березі Дніпра та проводитиме диверсійні дії на узбережжі Одеської та Миколаївської областей.

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