Росія зможе вийти на кордони Донецької області хіба що через десятки років, – Сили оборони

Росіяни узяли собі за ціль вийти до меж Донецької області. Однак, враховуючи ворожі втрати та темпи просування, це займе для них десятки років.

Росія може понести мільйонні втрати, якщо справді бажає вийти на межі Донеччини. Про уе повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Мрія росіян повністю захопити Донецьку область нездійсненна в найближчі роки

Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися (вийти на адмінмежі Донецької області, – 24 Канал). Давайте подивимося, що на те просування, яке відбувалося після 2023 року, скільки у них втрат після 2023 року – це сотні тисяч осіб... Так, просування безумовно є, але воно в межах окремих районів Донецької області,

– сказав Трегубов.

Як зазначає речник, з огляду на нинішні темпи просування та втрати росіян, їх ціль вийти на адмінмежі Донецької області є недосяжною. Але це не означає, що росіяни не продовжать свої спроби.

Росія може продовжувати терор мирного населення у спробах зірвати опір українського народу або тиснути на Україну на міжнародній арені та на зусилля партнерів із захисту України.